Niels Destadsbader heeft nieuwe single: "Een lied over vriendschap"

06u00 0 ND Niels Destadsbader Muziek Bij de vorige ‘Kampioenen’-film was zijn ‘Hey Pa’ te horen bij de aftiteling. En ook in ‘F.C. De Kampioenen 3 - Forever’ is Niels Destadsbader van de partij. Zijn nummer ‘Tranen met tuiten’ is zonder meer de verborgen parel van deze film.

“Ik heb het lied enerzijds geschreven als fan van 'De Kampioenen', maar ook als collega en vriend,” aldus de zanger. “Jan Verheyen had me gevraagd er nostalgie en ook een beetje melancholie in te steken en daarvoor heb ik uit de vriendschap tussen de acteurs geput. Want hoewel er in de cast heel wat verschillende persoonlijkheden zitten, is de groep wel hecht. We zijn er allemaal als iemand een dierbare verliest, maar we zijn er ook op elkaars trouwfeesten. Het is een lied over vriendschap. Zo één dat je ’s avonds op café hoort en waarbij je zonder melig te worden denkt: "Ik ben blij dat ik hier bij jullie ben. Want eigenlijk zie ik jullie graag.'”

Wie zelf eens wil klinken met zijn vrienden tijdens de song: Niels speelt op 9 mei in Capitole Gent, op 11 mei in het Kursaal van Oostende, op 20 mei in de Ethias Arena Hasselt en op 2 juni in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Info en tickets: www.livenation.be