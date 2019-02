Niels Destadsbader geeft extra concert in het Sportpaleis in december SD

08 februari 2019

Niels Destadsbader mocht deze ochtend op MNM in 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' zijn vijf MIA's komen vieren. En hij bracht meteen een nieuwtje mee: in december geeft hij een derde concert in het Sportpaleis.

Op 6 en 7 december staat Niels Destadsbader in het Sportpaleis in Antwerpen. Daarvan gingen al 25.000 tickets de deur uit. Nu komt daar nog een extra concert bij op 8 december, om 15u in de namiddag.

Destadsbader, die een lichte kater had, wist trouwens nog te vertellen dat hij zijn vijf MIA’s op de afterparty vergeten is. Ze werden in de koffer van een andere auto gelegd, maar welke auto, dat was niet helemaal duidelijk. Of hij zijn zuurverdiende prijzen nog terug zal krijgen, is dus nog een vraag.