Niels Destadsbader: “Evy Gruyaert lanceerde mijn carrière, maar ze is mijn smeekbedes alweer vergeten" Frederik Velghe

11 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek Een titel als ‘Vlinders in haar buik’ doet vermoeden dat Niels Destadsbader (30) over een prille liefde zingt, maar niets is minder waar. Met zijn nieuwste song verwijst de huidige golden boy naar een tragische gebeurtenis in het leven van zijn broer en schoonzus. “Zij wilden zo graag een kindje. Maar toen het eindelijk op komst was, liep het fout”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Uitverkochte Sportpaleizen, MIA-nominaties bij de vleet, een schouw vol trofeeën... Het gaat Niels Destadsbader voor de wind. Maar zweven zal hij niet snel doen. “Daarvoor weet ik te goed wat ik er allemaal voor heb moeten doen”, zegt hij. De populaire zanger/presentator heeft immers ook al wat verdriet te verwerken gekregen. Zoals de zwangerschapsperikelen die zijn broer Kevin en schoonzus meemaakten. Zij legden een lange weg af om zwanger te worden. En toen het eindelijk zover was, overleed hun kindje in de buik.

Kon je er makkelijk over praten met jouw broer in die periode?

Over emoties praten, dat blijft moeilijk. Voor veel mensen. Ze wilden zo graag een kindje, maar toen het eindelijk op komst was, liep het fout. Je zag hoe lastig het voor hen was. En ik begreep dat ook. In het leven probeer je toch altijd wat te plannen. Als dat om één of andere reden niet strookt met de realiteit, ben je verdrietig. Dat geldt helaas voor veel mensen.

En die emoties heb jij in een ­songtekst gegoten?

Inderdaad, ik moest iets doen met het verdriet dat ik bij hen voelde. Daarom heb ik er een nummer over geschreven. In ‘Vlinders in haar buik’ probeer ik die moeilijke periode onder woorden te brengen.

Durf jij nu zelf nog vrolijk toekomstplannen maken?

Tuurlijk. En mensen doen het soms voor mij. Wanneer ga jij eens trouwen, een huis bouwen, kindjes krijgen? Tja, ik zie ook wel dat ik ‘achterstand’ oploop ten opzichte van m’n vrienden. Mijn antwoord is simpel. M’n prioriteiten liggen elders.

Vrees je niet dat je daar ooit spijt van zal krijgen?

