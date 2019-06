Niels Destadsbader brengt een ‘Kampioenen’-lied uit (en ook Carmen lanceert een single) TK

17 juni 2019

07u31

Op 18 december komt de vierde Kampioenen-film 'Viva Boma!' uit. Veel is daarover nog niet bekend - naast de befaamde carnavalsscènes - maar regisseur Jan Verheyen licht nu toch al een tipje van de sluier op. Er zullen twee singles uitkomen met liedjes uit de film, verklapt hij.

De liedjes in kwestie zullen in de film gezongen worden door Niels Destadsbader (in de rol van Ronaldinho) en Loes Van den Heuvel (Carmen Waterslaeghers). “Het is de bedoeling ze allebei op single uit te brengen”, aldus regisseur Jan Verheyen (56) in Het Nieuwsblad. Het liedje van Niels wordt tijdens de eindgeneriek gezongen. “De titel mag ik nog niet verklappen omdat ik daarmee de afloop van het verhaal weggeef. Wel kan ik vertellen dat het een ballade wordt, geschreven en gecomponeerd door Niels en Miguel Wiels.”

Het nummer van Carmen is dan weer een carnavalsnummer, geschreven door Udo. Het lied, getiteld ‘Viva Boma!’, was al even te horen tijdens de opnames eerder dit jaar, maar Verheyen hoopt dat het vooral in 2020 hét carnavalsnummer wordt. “De film komt op 18 december uit en normaal gesproken loopt hij tegen carnaval nog in de zalen. Wellicht zal tegen die tijd de carnavalssingle worden gelanceerd”, klinkt het. Een eerste trailer komt er normaal gezien al binnen enkele weken.