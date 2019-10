Niels Destadsbader brengt derde album uit: "Overleden opa kreeg een mooi plekje op de plaat" Jolien Boeckx

18 oktober 2019

00u00 0 Muziek De 'Speeltijd' is voorbij. Sinds Niels Destadsbader vorig jaar 'Dertig' werd en dat vierde met twee Sportpaleizen, vijf MIA's en een Zomerhit, zit hij met zijn hoofd 'Boven de wolken' - meteen de titel van zijn derde plaat. En daarop zingt hij bijzonder eerlijk over de dood van zijn opa en een pijnlijke relatiebreuk.

'Boven de wolken' komt vandaag uit, en toch is Destadsbader (31) er al in geslaagd om platina te halen - meer dan 20.000 verkochte exemplaren. "Héél straf", zegt hij. "Van mijn vorige albums, 'Speeltijd' en 'Dertig', zijn er samen intussen meer dan 100.000 verkocht. De titel van mijn derde plaat verklaart dus hoe ik mij voel. Elk jaar denk ik dat het niet mooier kan worden, en dan gebeurt het tóch. Ik geniet van elke dag, maar ben voorzichtig, want zodra ik alles normaal ga vinden, kan ik mezelf weleens lelijk zeer doen."

'Boven de wolken' heeft ook nog een andere betekenis, hé?

"Ja, het refereert ook naar iets minder moois: de dood van mijn opa. Hij is 87 geworden. Dat het Sportpaleis mijn grootste droom was, wist hij. Hij heeft het alleen niet meer meegemaakt en dat vind ik heel jammer. In de week van zijn begrafenis heb ik 'Nu je me loslaat' geschreven, het maakte deel uit van de dienst. Opa was één van mijn grootste supporters, hij heeft me voor een deel mee opgevoed. Ik wilde hem een mooi plekje op mijn plaat geven. Ik weet al hoe ik hem in het Sportpaleis ga betrekken. Ik wil een manier vinden waardoor hij me toch op een of andere manier bezig kan zien. Vorig jaar was hij er ook al bij. Wat niemand wist, was dat mijn papa een foto van opa in zijn binnenzak had gestoken. Dat maakte 'Hey pa' dubbel zo emotioneel voor ons."

Op 'Annelies' zing je dan weer over een liefdesbreuk.

"En daarop is al enorm veel reactie gekomen. Heel wat Anneliezen dachten eerst: 'Yes, een nummer over ons.' Tot ze de tekst hoorden, natuurlijk. (Niels zingt onder meer: 'Annelies, het is beter dat ik niet meer voor je kies, we zijn verleden tijd en dat spijt me zo', red.) Annelies is een schuilnaam. Maar het verhaal komt wel recht uit mijn verleden. Ik vind het soms moeilijk om een evenwicht te vinden tussen mijn werk, passie en privéleven. Dat maakt me soms onzeker. Over zulke dingen kan ik moeilijk praten met vrienden en familie, terwijl ik wel degene ben die altijd luistert als zij met zulke problemen zitten. Maar bon, ik pen dat dan neer en laat het nadien horen aan hen."

Wat mis jij nog in jouw leven op dit moment?

"Een zwembad, een tennisveld en een huis in Griekenland zouden wel tof zijn. Nee, da's een mopje. (lacht) Mijn leven is niet volmaakt, hé. Ik mis soms tijd en mensen om tijd mee door te brengen. En als ik naar een babyborrel ga en de enige ben zonder kinderen, voel ik me rotslecht. Ik kan dan verdrietig zijn omdat ik datgene dat leeftijdsgenoten allemaal al hebben, nog niet heb. Da's natuurlijk een momentopname. Ik bekijk het vooral positief: ik ben nog maar 31 en mijn leven is nú al zo tof."

Voor dit album koos je een Nederlandse producer. Om de deur naar Nederland wijder open te zetten?

"Het zou flauw zijn om te zeggen dat we daar niet aan gedacht hebben. Maar dat is niet dé reden. Als je onze liedjes van de voorbije twee jaar ontleedt, merk je dat het klassieke popsongs zijn. En daar ben ik nog altijd fier op. Maar nu was de tijd rijp om muzikaal wat rijker te klinken - onder meer met strijkers en blazers - en dan zit je goed met een producer als Holger Schwedt."

Optreden is nog niet gelukt in Nederland. Frustrerend?

"Het is wennen. Op de radio worden we in Nederland weleens gedraaid, maar ook dat is erg bescheiden. Als je daar dan toekomt en ze vragen aan mijn drummer of hij Niels is, moeten we eens goed lachen. Ik wíst vooraf dat het een werk van lange adem zou worden, dat was hier in Vlaanderen ook zo. Iedereen denkt nu wel dat het na 'Liefde voor muziek' begonnen is voor mij, maar ik was al tien jaar bezig en niemand wilde mij de eerste zes jaar draaien."

Nu richting Sportpaleis. Sta je al scherp?

"Letterlijk of figuurlijk? (lacht) We zijn al drie maanden heel actief bezig met de show. Voor 95% heb ik hem kunnen maken zoals ik dat zelf wilde. Dat gaat van de keuze van de bandjes aan de inkom tot de parking voor de fans. Ik wil bij álles betrokken zijn. Ik ben sinds vier weken weer dagelijks aan het sporten en ik minder met alcohol. Door een tijdje stil te hebben gelegen met mijn rug, ben ik veel kilo's bijgekomen. Maar intussen ben ik er al vijf kwijt, dus dat komt goed."

Klaar om boven jouw fans te gaan vliegen? Het kán in het Sportpaleis...

"Misschien ga ik wel iets anders spectaculairs doen. Verrassing!"