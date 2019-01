Niels Destadsbader breekt record met album TDS

11 januari 2019

13u18

Bron: Ultratop 0 Muziek Niels Destadsbader (30) heeft een nieuw Ultratop-record beet. Met zijn album ‘Dertig’ staat hij nu al 14 weken lang op nummer 1. De zanger doet het zo beter dan alle Nederlandstalige zangers ooit.

Liefst 14 weken. Zo lang staat Niels Destadsbader al op de eerste plaats met zijn album ‘Dertig’. De plaat is zo het langste op 1 genoteerde Nederlandstalige album ooit voor een Belgische artiest. Niels komt met die prestatie tevens in de top 3 van langst op 1 genoteerde Belgische albums in eender welke taal terecht.

Niels steekt zo ook zijn grote voorbeeld Koen Wauters voorbij. Clouseau deed in 2004 net iets minder goed met de plaat ­Vanbinnen. Die stond dertien weken lang op nummer één. Ook Laura Lynn stond in 2005 dertien weken op één met Dromen.