Nicole Scherzinger sluit reünie Pussycat Dolls niet uit: “Ik ben gek op hen”

03 oktober 2019

12u10

Bron: ET 0 Muziek Nicole Scherzinger (41) staat niet weigerachtig tegenover een reünie van de Pussycat Dolls. Dat heeft de zangeres aan Entertainment Tonight verteld. Het enige probleem: ze heeft er op dit moment geen tijd voor.

“Ik hoor dit echt elke dag”, lacht Nicole Scherzinger. “Weet je, het is geschift... Ik doe op dit moment drie shows tegelijkertijd. Dus daar ligt mijn focus nu.” Maar toch sluit ze de deur niet helemaal. “Ik sluit het niet uit, hoor. Want ik ben gek op mijn meisjes en ik vond mijn tijd met hen geweldig. Ik zou het dus niet uitsluiten maar ik kan op dit moment niets bevestigen.”

Sinds de Pussycat Dolls in 2010 uit elkaar gingen, steken geruchten over een reünie regelmatig de kop op. Het leek erop dat een terugkeer enkel mogelijk was zonder bandlid Carmit Bachar. In 2012 zei ze dat Scherzinger de boel overheerste binnen de groep en dat ze alle aandacht probeerde op te eisen. Carmit liet toen ook weten dat ze nooit aan een reünie zou deelnemen als Scherzinger daar onderdeel van zou zijn. Toch meldde Entertainment Tonight vorige maand dat de meidengroep weer bij elkaar zou zijn - Carmit incluis. “Ze zitten samen in de studio en nemen er nieuwe muziek op. Ze (Scherzinger, red.) is erg opgewonden”, vertelde een ingewijde toen. Dat blijkt nu toch iets te voorbarig te zijn.