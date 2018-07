Nicky Romero twijfelt over uitbrengen nieuw werk Avicii MVO

03 juli 2018

07u10 0 Muziek Nicky Romero heeft twee mappen met niet eerder uitgebrachte muziek van Avicii op zijn computer staan. De Nederlandse dj twijfelt echter of hij de muziek van zijn overleden collega uit wil brengen.

"Ik ben door mensen benaderd met de vraag of ik aan de nummers wil werken en ze samen met hen wil uitbrengen", vertelde de dj aan een radiostation in Singapore. "Maar ik weet niet of het moreel gezien goed voelt om aan nummers te werken die niet zijn goedgekeurd door de componist." Zijn twijfels komen juist doordat hij weet hoe de Zweedse dj in elkaar zat. "Avicii was echt een perfectionist, en ik zou me er niet goed bij voelen als ik iets uitbracht waarvan ik niet weet of hij dat zou willen. Dat is wat me tegenhoudt, uit respect voor hem."

Nicky en Avicii brachten eind 2012 samen 'I Could Be The One' uit. Het nummer werd een hit in Europa en behaalde de nummer één-positie in Engeland. Voor beide dj was het de eerst keer dat ze bovenaan de Britse hitlijst stonden.