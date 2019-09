Nicki wie? Deze artiesten zijn klaar om Nicki Minaj op te volgen als meest populaire vrouwelijke rapper KD

07 september 2019

06u00 0 Muziek Nicki Minaj (36) is klaar om haar muziekcarrière in te ruilen voor een gezinsleven. Ze kondigde haar ‘pensioen’ zelf abrupt (en voorbarig?) aan op sociale media. Fans zijn rouwig om haar afscheid, maar heel wat andere artiesten staan al te popelen om de populaire rapper op te volgen.

1. Megan Thee Stallion

Megan Pete (24) begon haar carrière in 2016, maar verwierf pas twee jaar later enige beroemdheid. Eind 2018 kreeg ze een platencontract bij 300 Entertainment. Ze werd zo de eerste vrouwelijke rapper die het label in huis haalde. In mei van dit jaar bracht ze met ‘Fever’ haar eerste full-cd uit. Het muzikale werkje werd op positieve kritieken onthaald en belandde op de tiende plaats in de Amerikaanse hitlijst Billboard 200. Eén van Megans grootste fans is Solange, het zusje van Beyoncé. Als PR kan dat tellen. Haar hit ‘Hot Girl Summer’ was trouwens een samenwerking met Nicki Minaj. Als ze een troonopvolgster moet kiezen, is het dus wel deze.

2. Lizzo

Melissa Viviane Jefferson (31) kent niemand, maar haar artiestennaam Lizzo doet vast wel een belletje rinkelen. In 2014 werd ze al door het prestigieuze magazine Time aangehaald als een artieste om in de gaten te houden. Haar succes groeide gestaag en uiteindelijk ontplofte dit jaar de bom. Aan Lizzo valt - zeker in Amerika - niet meer te ontsnappen. Haar derde album ‘Cuz I Love You’ stond op de vierde plaats in de Billboard 200-hitlijst. De liedjes ‘Juice’ en ‘Truth Hurts’ gingen viraal. Klein detail: het nummer ‘Truth Hurts’ deed dat twee jaar nadat het werd uitgebracht. Hoeveel artiesten gaan van ‘zero to hero’ zonder zelf promotie te voeren?

3. Doja Cat

Amala Zandile Dlamini (23) doet geen kattenbelletje rinkelen, maar van Doja Cat gaan onze snorharen wel overeind staan. In 2014 tekende ze al een platencontract bij RCA Records, waarna ze geheel toepasselijk de ep ‘Purrr!’ uitbracht. Het dierenrijk blijkt voor veel inspiratie te zorgen, want het nummer ‘Mooo!’ zorgde voor haar eerste mainstreamsucces. Haar debuutalbum ‘Amala’ volgde snel. Het aantrekken van vreemde kostuums hoeft ze alvast niet meer te leren, ook daarin volgt ze het voorbeeld van Nicki Minaj. Eén ding is zeker: dit katje vergeet je niet snel.

4. Cardi B

Ze heeft waarschijnlijk de meeste kans om écht de troonopvolgster van Nicki Minaj te worden, maar noem Cardi B (26) niet zo of ze schiet in een kramp. De rapper, die geboren werd als Belcalis Marlenis Almánzar, heeft een bloedhekel aan Nicki. De vete tussen de twee sterren duurt al een spreekwoordelijke eeuwigheid en het kwam al tot een handgemeen tussen de vrouwen. Cardi delfde toen het onderspit, althans afgaande op haar verwondingen. In tegenstelling tot de vier andere kanshebbers, heeft Cardi wel al naam en faam verworven. Net als Shawn Mendes en Justin Bieber begon haar carrière op het internet en werd ze een wereldster door haar virale video’s op YouTube en Vine. Volgens haar fans is ze nu al groter dan Nicki, ook dat was een thema waar hun vete over ging. Wie echt de grootste ster is, is subjectief. Dat Cardi als enige vrouwelijke rapper meerdere nummer 1-hits scoorde op de Billboard Hot 100, is een vaststaand feit. Misschien is troonopvolging dus niet nodig en zat de koningin van de rapwereld al lang op de troon?