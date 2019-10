Nicki Minaj verklapt samenwerking met Adele SDE

16 oktober 2019

13u45

Bron: ANP 0 Muziek Adele (31) heeft de handen in elkaar geslagen met een andere superster, en nee, dit keer is het geen grap ( Adele (31) heeft de handen in elkaar geslagen met een andere superster, en nee, dit keer is het geen grap ( herinner je je het verhaal over die vermeende samenwerking tussen Beyoncé en Adele? ). Nicki Minaj (36) heeft in een interview met Entertainment Tonight bevestigt dat de twee sterren samen een nummer hebben opgenomen, inclusief videoclip.

Bij de presentatie van haar kledinglijn Fendi Prints On werd Minaj gevraagd naar een eventuele samenwerking met Adele. “Ja en ja, ja en ja, woo hoo!” riep de opgewonden rapster uit. “Maar Adele heeft me laten zweren dat ik geheim zou houden dat ik met haar heb samengewerkt. En dat we al een videoclip hebben opgenomen. En dat het een episch nummer is! Aaah!” voegde de duidelijk erg blije Minaj eraan toe. Meer details over het nummer deelde de rapster niet, maar naar alle waarschijnlijkheid zal het te horen zijn op Adele’s toekomstige album.

De samenwerking komt niet uit de lucht vallen, want Adele is al jaren fan van Nicki. Eerder dit jaar deelde de Britse zangeres nog een filmpje waarop ze Nicki's deel op Kanye Wests nummer ‘Monster’ volledig mee rapte.