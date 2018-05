Nicki Minaj kondigt nieuw album aan KDL

08 mei 2018

11u21

Bron: ANP 0 Muziek Op de rode loper van het jaarlijkse mode-event The Met Ball vertelde Nicki Minaj dat haar nieuwe album op 15 juni uitkomt.

"De titel van het album is 'Queen' en ik kan niet wachten tot het zo ver is. Deze aankondiging maakt dit evenement extra bijzonder voor mij", vertelde Minaj. De zangeres bracht met 'Barbie Tingz' en 'Chun-Li' al twee singles van de plaat uit. Het nieuws over Nicki's nieuwe album ging al snel rond op sociale media. Haar fans wachten duidelijk op het nieuwe werk.