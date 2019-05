Nick Jonas over split Jonas Brothers: “Ik was bang dat mijn broers nooit meer met me zouden praten” SD

31 mei 2019

07u15

Bron: People 0 Muziek Nick Jonas (26) was bang dat zijn broers Joe (29) en Kevin (31) nooit meer met hem zouden willen praten, nadat hij besloot de stekker uit hun groep Jonas Brothers te trekken. Dat vertelt de zanger in een interview met CBS This Morning.

In het interview vertellen de drie broers over de impact van de split op hun onderlinge relatie. “Ik was echt bang dat ze nooit meer met me zouden willen praten”, vertelt Nick, die naar eigen zeggen verantwoordelijk was voor de split. Op de vraag waarom hij de band opblies, kan hij echter geen eenduidig antwoord geven. “Om het gewoon ‘creatieve meningsverschillen' te noemen, is bijna te gemakkelijk. En ik denk dat er heel wat mensen interesse aan het verliezen waren voor wat we de wereld instuurden. Weet je, we organiseerden shows die niet verkochten. We maakten muziek waar we denk ik niet erg trots op waren, en het klopte gewoon niet meer.”

“Dus had ik een heel moeilijk gesprek met hen waarin ik het hen uitlegde. Ik zei: ‘Weet je, ik heb het gevoel dat Jonas Brothers niet meer zou moeten bestaan en dat we allemaal onze eigen weg zouden moeten volgen.’ Dat ging niet zo goed.”

Hoe moeilijk het toen ook was, toch gelooft broer Joe nu dat de breuk alleen maar goed geweest is. “We moesten dat echt allemaal meemaken om op dit punt te kunnen komen", vertelt hij. “Ik denk dat je het misschien zelfs het lot zou kunnen noemen, wat dat dan ook mag zijn. Maar ja, we kregen een tweede kans, en ik denk dat we het deze keer juist gaan doen.”