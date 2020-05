Niall Horan slaat hoop de kop in: “Er komt geen One Direction-reünie” SDE

22 mei 2020

18u12

Bron: ANP 0 Muziek De geruchten over een One Direction-reünie deden een tijdje de ronde, maar fans van de boyband worden nu toch teleurgesteld. Oud-bandlid Niall Horan (26) ontkent alle roddels.

Komt One Direction nu wel of niet opnieuw bij elkaar? De afgelopen weken gonsde het van geruchten over een mogelijke reünie. "We hebben er amper over gepraat", zegt Niall Horan echter in het radioprogramma Smallzy's Surgery. "We hebben gekeken of we iets hadden liggen om uit te brengen, maar dat bleek niet zo te zijn.” De band zou in juli tien jaar bij elkaar zijn geweest. Daarom gingen de geruchten dat de band weer bij elkaar zou komen om dit te vieren.

Solo

Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan en Louis Tomlinson werden in 2010 enorm populair door hun deelname aan de Britse X-Factor. Vooral het nummer ‘What Makes You Beautiful’ was een enorme hit. Malik besloot in 2015 uit de band te stappen. Een jaar later gingen de overige vier leden ook solo.

