Niall Horan schrapt concert in Lotto Arena SDE

03 april 2020

19u17 0 Muziek Muzikant en zanger Niall Horan (26) heeft zijn ‘Nice To Meet Ya Tour’ vanwege de coronacrisis geannuleerd. Die zou hem op 5 november naar de Lotto Arena in Antwerpen brengen, maar ook dat concert gaat niet door.

“Gezien deze ongekende omstandigheden, heb ik besloten om mijn ‘Nice To Meet Ya’-wereldtournee dit jaar niet verder te zetten", laat Niall Horan in een mededeling weten. “Het was een moeilijke beslissing, maar de gezondheid van mijn fans en mijn reizende familie zijn altijd mijn topprioriteit geweest.” Voorlopig worden tickets enkel terugbetaald en zijn er nog geen nieuwe data bekendgemaakt: “Ik denk niet dat het eerlijk is om dat te doen voordat het stof weer is gaan liggen en alles weer bij het oude is", denkt Niall.

De muzikant belooft zich de komende tijd bezig te houden met het maken van nieuwe muziek.