New York Times tipt Angèle als beloftevolle artiest

24 mei 2019

06u57 2 Muziek Bij ons en in Frankrijk is ze al razend bekend, maar nu is ze ook op de Amerikaanse radar verschenen: Angèle wordt door de New York Times getipt als één van de meest beloftevolle artiesten.

Daarmee staat ze op een lijst met slechts vijftien Europese namen, die dit jaar door de krant werd samengesteld. Ze is de eerste Belg die dat klaarspeelt. Zelfs Stromae, die erg goed ligt bij de Times, haalde die lijst niet tijdens zijn beginjaren. Angèle kan het zelf amper geloven, zegt ze in een interview met de krant. “Twee jaar geleden speelde ik nog iedere donderdagavond in een café in Brussel, zonder te weten waar ik muzikaal naartoe wilde. En nu dit.”

Haar nieuwste hit, ‘Balance Ton Quoi’, waarin ze zingt over seksisme, krijgt veel lof. Angèle zelf bleef eerder bescheiden. “Ik wilde geen politiek statement maken”, meent ze. “Het is gewoon de waarheid. Als vrouw kan je niet veilig over straat lopen en word je altijd minder serieus genomen dan een man. Maar wie ben ik om voor alle vrouwen in België en Frankrijk te spreken? Ik ben blank, blond en geprivilegieerd.”