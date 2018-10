Netsky heeft platendeal in de VS beet: “Klaar om Amerika te veroveren” JOBG

18 oktober 2018

00u00 0 Muziek Anderhalf jaar geleden verhuisde Netsky (29) naar Los Angeles, en daar heeft hij nu een Amerikaans platencontract beet. Niet bij de minsten: Republic Records biedt ook onderdak aan Stromae en Ariana Grande. Volgend jaar komt zijn nieuwe album uit, en in afwachting brengt de Belgische dj elke zes weken een nieuw nummer uit. "Pittig, maar dit is het volledig waard."

Dat Netsky al een tijdje in L.A. woont, is eraan te horen. De drum-'n-bass waarvan we hem kennen, is ver zoek op 'Téquila Limonada', een popsong met latinosfeer die hij enkele weken geleden loste. En nu heeft hij weer een nieuw nummer uit: 'Ice Cold' met niemand minder dan David Guetta. Geen pop, wel een stevige beat. "Om de zes weken een nieuwe song en wat afwisseling tussen die twee: da's mijn nieuwe stijl én een voorsmaakje van mijn nieuwe plaat", vertelt Netsky. "Da's heel pittig, ja, maar het volledig waard." Zijn album komt uit in het voorjaar van 2019. "Die heet 'Palmtrees & Powerlines'. De 'Palmtrees' staan voor de radionummers, de popkant zeg maar, en de 'Powerlines' voor de harde beats en festivalnummers. Het is een totaal nieuw concept, maar wel het juiste evenwicht. Dit is de nieuwe Netsky."

Rihanna's producer

En dat allemaal dus dankzij Los Angeles, het zonnige paradijs aan de Amerikaanse westkust waar de Belgische dj anderhalf jaar geleden naartoe vluchtte na de dood van zijn vader. Boris Daenen - zoals Netsky echt heet - vertrok met een nieuw telefoonnummer dat slechts een handvol mensen kenden en wilde eigenlijk een wereldreis maken. Maar het draaide anders uit. Hij startte in L.A. en is er gewoon gebleven. "Ik woon hier echt heel graag", vertelt hij ons aan de telefoon. "Mijn vaste woning staat nog wel in Antwerpen, hier huur ik een huis. En dat bevalt me enorm. Los Angeles is echt het mekka van de muziek. Ik werk in een leuke studio met de producers van Rihanna en Katy Perry. Ik heb hier echt al superveel nieuwe, creatieve mensen leren kennen. En zo maak je dus kennis met al die nieuwe muzikale invloeden: hiphop, rap, latin."

Die zullen hem hopelijk helpen om de Amerikaanse markt te veroveren. "Dat is mijn ambitie, ja. Ik heb intussen een nieuw platencontract getekend, bij Republic Records (waar ook Stromae, Ariana Grande en The Weeknd zitten, red.) in Amerika. Het gaat dus echt heel goed met me", lacht Netsky. "Maar uiteraard zie ik Europa niet over het hoofd. Nu is het uitkijken naar de release van mijn nieuwe album en hopen dat de mensen ervan genieten." Eind dit jaar staat hij voor de gelegenheid nog eens in ons land. Dimitri Vegas & Like Mike nodigden hem uit om vier avonden te komen optreden op hun 'Garden Of Madness' in het Sportpaleis. "Daar kijk ik echt heel hard naar uit. Next level wordt het." En belangrijk: zijn agenda laat het toe. "Ik vertrek deze maand voor een tournee langs verschillende clubs in Europa. In november keer ik terug naar L.A. en dan heb ik in december tijd voor België. Ik mis mijn vrienden en het gezellig tafelen wel. Ik verlang er dus al naar."