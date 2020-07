Negen VMA-nominaties voor Ariana Grande en Lady Gaga SDE

31 juli 2020

07u12

Bron: ANP 0 Muziek Ariana Grande (27) en Lady Gaga (34) maken bij de aanstaande MTV Video Music Awards-ceremonie (VMA's) eind augustus de meeste kans om een beeldje in de wacht te slepen. De twee zangeressen zijn beiden namelijk negen keer genomineerd voor een prijs.

Met hun gezamenlijke nummer ‘Rain on Me’ maken ze bovendien kans op de belangrijkste prijs van de avond, de ‘Video van het jaar’. Ze hebben hierbij geduchte concurrentie van onder meer Billie Eilish met ‘Everything I Wanted’ en The Weeknd met ‘Blinding Lights’.

Daarnaast zijn Ariana en Lady Gaga, net als Billie Eilish, met hun tracks ook genomineerd voor ‘Nummer van het jaar’. Gaga en The Weeknd maken ook nog kans op de prijs voor ‘Artiest van het jaar’. In totaal hebben Eilish en The Weeknd ieder zes nominaties op zak.

De VMA's worden op zondag 30 augustus uitgereikt. Er kan dit jaar voor het eerst via Twitter gestemd worden. Daarnaast zijn er twee nieuwe categorieën toegevoegd: ‘Beste muziekvideo vanuit huis’ en ‘Beste quarantaine-optreden’.

