Nee, dit is niet K3 maar een Poolse kopie Elise van Joolen

19u45

Bron: VTM Nieuws, AD.nl 0 rv Muziek Polen heeft een regelrechte kopie gelanceerd van 'onze' K3. De zangeressen die in Polen kinderharten sneller moeten laten kloppen zijn Natka, Julka en Gefi. En de groep heet geen K3 maar My3.

De meisjes van de Poolse K3-kopie brachten vandaag hun eerste single Mammajé uit, een titel die veel doet denken aan het K3-nummer MaMaSé. Volgens Studio 100, de bedenker van onder andere K3, Kabouter Plop en Piet Piraat, werd met een externe partner aan een Poolse versie van de meidengroep gewerkt. Het bedrijf had alleen geen idee dat de groep zo snel gelanceerd zou worden, zegt Studio 100 in reactie aan VTM Nieuws.

ANP Kippa De echte K3: Marthe De Pillecyn, Hanne Verbruggen en Klaasje Meijer.

Lees ook Waarom het nooit iets is geworden met de Britse K3, en 7 andere weetjes om vanavond mee uit te pakken

Op de singlehoes van My3 is te zien dat niet alleen de haarkleur van Hanne, Marthe en Klaasje is gekopieerd, maar ook de manier waarop hun haar is geknipt en gestyled. Ook de trossen ballonnen en de jurkjes met daarop regenbogen lijken uit de videoclip 10.000 luchtballonnen te zijn gekopieerd.

Geen toeval

Volgens Studio 100 is de komst van de K3-kopie geen toeval. "Studio 100 was eerder in onderhandeling over een Poolse versie van K3 met een externe partij", zegt PR-manager Jan Pieter Boodts aan VTM. "We zijn echter verrast door de snelheid waarmee en de manier waarop deze externe partij dit nieuwe initiatief naar buiten brengt."



Volgens Boodts is al contact opgenomen met het Poolse bedrijf. "We zullen op zeer korte termijn rond de tafel gaan zitten om samen in Polen een succes van dit project te maken.''

rv

Duitse en Britse K3

Het is trouwens niet de eerste K3-kopie. In 2007 lanceerde Studio 100 in Duitsland een ander meidengroepje met de naam Wir 3. Hun eerste single was Heyah Mama en het groepje bestond ook uit een brunette, een blondine en een roodharige.



Er was overigens ook even sprake van een Britse versie, UK3, maar na de eerste videoclip'Heyah mama werd nooit meer iets van hen vernomen.