Nederlandse zangers Nick en Simon zijn terug na stemproblemen: “Het is tijd voor revanche” SH

19 september 2019

13u00

Bron: Story 2 Muziek In juni moesten Nick en Simon hun optreden in het Kursaal Oostende noodgedwongen staken na twee nummers door stemproblemen van Nick. Het Nederlandse duo beloofde hun fans terug te keren op een ander moment, en ze houden woord. Op 28 september houden ze opnieuw halt in Oostende.

“Tijdens de rit naar Oostende voelde ik al dat mijn keel een beetje rauw begon te worden, en bij de soundcheck werd het nog erger”, vertelt Nick in Story. “Ik wilde mezelf er doorheen vechten, maar het lukte gewoon niet. Het is het ergste wat ik op het podium al heb meegemaakt, maar nu is het tijd voor revanche.”

Hadden jullie fans begrip voor de situatie?

“Als je naar een concert wilt komen, moet je natuurlijk veel moeite doen. Sommige mensen nemen speciaal een dag vrij, regelen een oppas voor de kinderen… Dan is het wel verschrikkelijk als je hen ter plekke moet teleurstellen. Maar eigenlijk kreeg ik alleen maar positieve reacties. Veel mensen stuurden me beterschapswensen of het prachtige Vlaamse gezegde: ‘Verzorg je’ (lacht).”

Heb je vaker last van een zwakke stem?

“Wat er in Oostende is gebeurd, komt echt maar zelden voor. Het nadeel van een duo zijn is dat de kans dubbel zo groot is dat iemand koorts of een keelontsteking heeft. Ik heb wel al vaker ziek op het podium gestaan. Over het algemeen geldt de regel: the show must go on. Je neemt een paar aspirines of een paardenmiddel en we slepen elkaar er wel doorheen. Maar toen was er echt niks aan te doen. Ik moest toegeven dat het niet ging, een andere datum zoeken en het overdoen. Ik ben natuurlijk ook maar een mens.”

Zijn Belgische fans anders dan het publiek in ­Nederland?

“Het is wel anders, ja. Ballades scoren in België bijvoorbeeld beter dan in Nederland, en toen we in het verleden een best of-cd uitbrachten op basis van de favoriete nummers van het publiek, kwamen we in België op een ander lijstje uit dan in Nederland. Belgen zijn ook rustiger en meer afwachtend dan Nederlanders (lacht). In Nederland zijn we populairder, maar we willen Vlaanderen wel elke keer bij onze plannen betrekken. Met onze kersttour in december komen we bijvoorbeeld terug naar Hasselt!”