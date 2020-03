Nederlandse rapper Ali B maakt nummer over social distancing: “Kom niet in mijn aura” Redactie

24 maart 2020

09u34

Bron: AD 4 Muziek Veel Belgen en Nederlanders lijken nog niet alle maatregelen tegen het coronavirus even serieus te nemen. Vooral het afstand houden bleek moeilijk en de stranden, bossen en parken bleven drukbezocht. Ook rapper Ali B vindt het belangrijk dat mensen zich houden aan de 1,5 meter afstand en daarom maakte hij een nummer om iedereen daaraan te herinneren.

Het liedje verscheen vandaag en heet ‘Anderhalf’. Ook de Nederlandse komiek Jandino Asporaat, als zijn typetje Judeska, Poke en Alberto Stegeman werkten mee aan het nummer over ‘social distancing’. De video en de tekst laten weinig aan de verbeelding over - ‘Kom niet in mijn aura, b*tch’ - maar volgens Ali is het goed bedoeld. “We proberen het hier op een leuke manier duidelijk te maken en vinden dit een leuke video, maar het is wel een SERIEUZE BOODSCHAP!!”, schrijft Ali op Instagram.

De rapper wil dat mensen dansen en genieten, maar ook de maatregel opvolgen. “Ik smeek jullie in naam van alle kwetsbare mensen en mensen uit de zorg... hou die 1,5 meter afstand en deel deze video met zoveel mogelijk mensen.”

Bekijk hier de volledige videoclip: