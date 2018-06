Nederlandse radio-dj belt "masturberende" luisteraar en confronteert hem met zijn vunzige berichten DBJ

Bron: 3FM 4 Muziek Het was een video die in Nederland heel wat ophef deed ontstaan. Vera Siemons (25), presentatrice bij de Nederlandse radiozender 3FM, belt in het holst van de nacht een luisteraar op die vunzige berichtjes naar haar stuurde.

Omstreeks half drie 's ochtends raapte radio-dj Vera Siemons haar moed bij elkaar om de man op te bellen die haar de hele nacht had liggen bestoken met smerige berichtjes. "Je stuurt me dat je keihard zit te rukken en daarna stuur je me dat ik mijn mond moet opendoen en mijn tong moet uitsteken. Vind jij dat normaal, Peter", vraagt Vera Siemons zich af.

Aanvankelijk schrok de luisteraar erg van het telefoontje. "Het was niet zo bedoeld. Het was gewoon een geintje", vertelt de man. Wanneer Siemons om uitleg vraagt en erbij vertelt dat de man een hele geschiedenis van berichten heeft in de mailbox, slaat de luisteraar om. "Als je dit niet wil, moet je er maar niet gaan zitten", vindt hij. "Ik snap niet dat je mij dit aandoet. Ik luister al jaren naar dit soort zenders. waar haal jij eigenlijk het lef vandaan om me op te bellen?"

Siemons blijft opvallend rustig onder de situatie en laat de man geduldig uitspreken. "Ik vind het waanzinnig, stuitend vies en ranzig", besluit een rustige Siemons die zonder ruzie de telefoon inhaakt. "Ik hoop dat Peter geen kinderen of nichtjes heeft die later ook dit beroep zouden willen doen", vertelt ze.

Ook door har luisteraars wordt Siemons gesteund. Die vinden dat de Dj de hoorn al veel sneller had moeten opleggen. "Ik doe dit voor alle duidelijkheid niet om mezelf beter te laten overkomen", besluit Siemons. "Ik wil jullie gewoon tonen dat ook dit soort luisteraars bestaan."