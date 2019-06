Nederlandse muzikant beschuldigt Jan Smit van plagiaat KD

01 juni 2019

09u04 0 Muziek De Nederlandse zanger Jan Smit (33) wordt door een muzikale collega beschuldigd van plagiaat. Eddy Ouwens (71) beweert dat het nummer ‘Wij zijn Nederland’ sterke gelijkenissen vertoont met ‘Laser Light’, een bekend liedje dat hij in de jaren ‘80 schreef.

Jan Smit schreef het nummer ‘Wij zijn Nederland’ samen met John de Bever als ode aan de nationale vrouwenploeg, de Oranje Leeuwinnen. Zij voetballen op het WK, dat volgende week begint, tegen Frankrijk. Via het lied hoopten de schrijvers hen succes te wensen voor de wedstrijd.

De 71-jarige muzikant Eddy Ouwens is niet te spreken over dat nummer, want volgens hem lijkt het te hard op zijn hit ‘Laser Light’. In de jaren ‘80 schreef hij dat nummer samen met Ad van Olm en Eddy Conrad. Op sociale media laat Eddy zijn ongenoegen blijken. “Jan zingt Wij zijn Nederland, maar wij zijn de componisten! Wordt vervolgd”, klinkt het. In Nederland heerst er ondertussen een discussie over het nieuws. Sommige fans noemen het lied inderdaad plagiaat, anderen horen de gelijkenis niet. Jan Smit laat via de Nederlandse pers weten dat hij de claim ongegrond vindt.