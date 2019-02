Nederlandse Merol zorgt voor beroering met 'Hou Je Bek En Bef Me’: “Ik sta voor minder preutsheid en meer openheid” Isabelle Deridder

27 februari 2019

00u00 0 Muziek Geen liedje dat momenteel voor zoveel beroering zorgt als 'Hou je bek en bef me'. Precies wat de Nederlandse zangeres Merel 'Merol' Baldé (28) wil. "Als mannelijke rappers zoiets mogen zingen, waarom ik dan niet?"

Begrijp me niet verkeerd/

Het is leuk, dat geflirt/

Maar het is al laat (Ja, het is al laat)/

Nu ben ik aan de beurt/

Het is al lang genoeg over jou gegaan/

Dus door je knieën, dan blijf ik staan/

Ik wil je nu, het is tijd/

We praten wel verder aan het ontbijt

Nee, Merol windt er geen doekjes om in 'Hou je bek en bef me' - een song die ze uitbracht op, jawel, Valentijn. Dat ze niet zit te wachten op een leuk gesprek, maar gewoon seks wil, zingt ze. En dat stuit op flink wat commentaar, zowel in Nederland als bij ons. Tot ongenoegen van Merol. "Waarom zouden meisjes niet mogen zeggen dat ook zij weleens gewoon zin hebben? Als mannelijke rappers dit doen, passeert dat zomaar. Bij ons is het een schandaal. Dat is niet eerlijk. Ik hou ervan om een beetje te rellen en mensen van hun stuk te brengen. Ik draai niet om de hete brij heen. Ik sta voor minder preutsheid en meer openheid."

Radio? Moeilijk

"Helaas worden vrouwen daarop harder afgerekend", pikt seksuologe Kaat Bollen in. "Een dubbele moraal: een op seks beluste man is stoer, terwijl een vrouw dan onmiddellijk wordt bekeken als een slet. Daarom vind ik het goed dat er nummers zoals dit verschijnen. Het maakt dat meten met twee standaarden en gewichten weer heel duidelijk. Hopelijk brengt dit het gesprek op gang. Geen enkele vrouw is enkel de heilige Madonna, geen enkele vrouw is enkel de geile slet. Vrouwen hebben beide kanten en meer in zich, en elke kant is oké!"

Al blijkt dat in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Bij ons is het nummer enkel op StuBru en MNM te horen. "Je zal het niet om het even waar horen bij de VRT-radio's", zegt woordvoerder Hans Van Goethem. "Op jongerenzender MNM doen we dit enkel als het redactioneel goed gekaderd is, bijvoorbeeld in de talkshow 'Generation M' op dinsdagavond. Bij Studio Brussel kan dit nummer wel. De muziekkeuze is er scherper en de luisteraars zullen begrijpen dat Merols nummer naast zeer uitgesproken ook wel tongue in cheek is. Presentatrices als Michèle Cuvelier en Eva De Roo hebben dit bovendien duidelijk uitgelegd."

Op Qmusic komt het er niet in. "Omdat haar muziek bij het grootste deel van onze luisteraars geen aansluiting vindt", klinkt het daar.

Geen drugs, geen bommen

Ook YouTube - waar nochtans flink wat vrouwelijk bloot te zien is - pruttelde eerst tegen. De clip bij de song, waarin mannen in kleine onderbroekjes om haar heen dansen, werd afgeschermd voor iedereen onder de 18 jaar. Volgens het filmpjesplatform zette de clip immers aan tot 'gewelddadige of gevaarlijke' handelingen. Dat was niet naar de zin van de Nederlandse, die prompt bezwaar maakte via Instagram. "Deze officiële videoclip heeft een enigszins expliciete titel, maar het geven van een minimumleeftijd schiet volledig het doel voorbij", klonk het. "Juist onder de jongste jeugd moeten onderwerpen als dit weer bespreekbaar worden. Er komen geen gevaarlijke of gewelddadige handelingen in voor. Geen druggebruik, er worden geen bommen gemaakt." Na een tweede beoordeling door YouTube kreeg de zangeres gelijk en werd de leeftijdsbeperking weggehaald.

Niet dat de schandaaltjes de populariteit van Merol ook maar enige schade berokkend hebben - integendeel. In twee weken tijd is de clip al meer dan 730.000 keer bekeken. "Tegenwoordig hangt er weer zo'n taboesfeertje rond seks, en dat vind ik niet gezond", besluit de Nederlandse." Als tieners meezingen met 'Hou je bek en bef me' en beffen daardoor een normaler woord wordt, vind ik dat winst."