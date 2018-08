Nederlandse Glennis Grace blijft betoveren en mag naar kwartfinale 'America's Got Talent' Suzanne Borgdorff TK

08 augustus 2018

08u31

Bron: AD.nl 1 Muziek Het is de Amsterdamse zangeres Glennis Grace (40) vannacht (onze tijd) gelukt de kwartfinale van 'America's Got Talent' te bereiken. De powerstem van Glennis veroverde opnieuw de harten van de doorgaans kritische jury en wist miljoenen Amerikanen volledig in te palmen.

Dat deed Glennis met met haar versie van 'Nothing Compares 2U' van Prince. Volgens de vakjury - bestaande uit Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum en Simon Cowell - heeft de ervaren Glennis een 'bepaalde gloed' over zich. "Misschien is het nu wel jouw tijd", oordeelde Cowell, die uitlegde dat platenlabels zich steeds minder richten op de piepjonge artiesten. "Wat dat betreft verandert de wereld, thank god."



De Brit bedankte ook Anthony, Glennis' 10-jarige zoon die zijn moeder het laatste duwtje richting de Verenigde Staten gaf. "Ik wil dit érg graag! Ik wil mijn zoon bellen en hem vertellen dat mama door is naar de live shows", verzuchtte de Amsterdamse vlak na het optreden.



Glennis bekeek de uitzending vannacht op haar telefoon in Cuba, waar ze vakantie viert met haar vriend Lévy Simon. De 23-jarige gitarist noemde haar onlangs de liefde van zijn leven.



Complimenten

La Grace wordt sinds haar verpletterende vertolking van de Whitney Houston-klassieker 'Run To You' geroemd om haar vocale kunsten en Amerikanen staan naar verluidt in de rij om met haar samen te werken. In juni wist de brunette de jury moeiteloos te overtuigen van haar talent en veroverde ze een ticket voor de zogenoemde judge cuts, die er na vannacht opzitten. Glennis koos deze keer, op aanraden van Mel B, niet voor een nummer van Houston.



Op sociale media wordt Glennis vandaag bedolven onder de complimenten en wordt ze door AGT-fans gezien als een grote kanshebber voor de overwinning.

Monique van Leeuwen on Twitter @GlennisGrace @AGT Niet normaal 🎶 Grote klasse 👏👏👏

Gastjury

De afgelopen maanden werden uit ruim 100 acts 72 talenten geselecteerd voor die judge cuts. Vier dagen lang werd de jury getrakteerd op 18 optredens per dag, waarvan er telkens zeven werden geselecteerd voor de kwartfinale. Ken Jeong, Olivia Munn, Martina McBride en Chris Hardwick werden ingeschakeld als gastjuryleden. "Ik vond het geweldig dat je acapella begon. Ik ben compleet weggevaagd", riep stand-up komediant Hardwick uit.

Glennis wacht nu de kwartfinale, die tot 29 augustus wordt uitgezonden. In die liveshows neemt ze het op tegen zes andere kandidaten. De uiteindelijke finale neemt twee dagen in beslag, op 18 en 19 september. De winnaar wint 1 miljoen dollar, een platencontract en mag optreden in Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas.

'America's Got Talent' is in de Verenigde Staten ongekend populair. Per aflevering stemmen gemiddeld 11 miljoen Amerikanen op de commerciële show af.

Finaly I can tell you guys that my second audition of Agt will be broadcast this Tuesday🙏🏽#Americasgottalent#soexcited#musicismylife🎶 Een foto die is geplaatst door null (@glennisgrace) op 06 aug 2018 om 16:40 CEST

Golden buzzer

Vijf acts plaatsten zich na de zenuwslopende audities direct voor de live shows via de 'golden buzzer', een knop die de juryleden mogen gebruiken als ze iemand zo goed vinden dat ze de tussenrondes overslaan. Glennis rekent op zangvlak de gepeste tiener Amanda Mena uit Boston, pleegvader Michael Ketterer en de 13-jarige Courtney Hadwin tot haar concurrenten.



Tijdens de judge cuts kregen de gastjuryleden ook een gouden knop. Voices of Hope Children's Choir, Angel City Chorale Choir, ballroomduo Quin and Misha en rapper Flau'jae waren de gelukkigen.

These 7⃣ are headed to the #AGT live shows at @DolbyTheatre! Congrats! pic.twitter.com/DeGEtEQW6M AGT Auditions(@ AGT_Auditions) link

Bekijk hieronder de video van Glennis' eerste auditie.