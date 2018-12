Nederlandse Eurovisie Songfestival-inzending OG3NE eert overleden moeder met kerstnummer: “Het wordt nooit meer zoals het was” KD

09 december 2018

14u20

Bron: AD 0 Muziek OG3NE, vorig jaar de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft een kerstnummer uitgebracht ter ere van hun overleden moeder. “Kerst wordt nooit meer zoals het was”, vertellen de zusjes.

Het nieuwe kerstnummer van OG3NE gaat over het missen van je dierbaren. In het geval van de meiden, gaat het dus om het missen van hun overleden moeder. “Toen we het nummer hoorden was het best wel lastig. We moesten ook zeker een traantje wegpinken”, vertellen ze eerlijk. In 2017 eerden ze hun moeder ook al met het lied ‘Lights And Shadows’, waarmee ze scoorden op het Eurovisie Songfestival. Niet veel later verloor hun moeder echter de strijd met haar ziekte.

(lees verder onder de foto)

De kerstperiode is tegenwoordig extra moeilijk voor de zusjes, vertellen ze eerlijk. “We hebben vorig jaar geprobeerd om de draad weer op te pakken. Om Kerst weer op dezelfde manier te vieren zoals anderen jaren, namelijk bij de boom met z’n allen. Maar het wordt nooit meer zoals het was.”

De meiden gaan het deze Kerst heel anders aanpakken: “We denken dat het belangrijk is om ons te focussen op het positieve. We gaan nu extra veel Kerst vieren, kerstshows neerzetten en het op een hele andere manier te vieren. We zijn met elkaar dus we zijn met familie. We gaan er gewoon een groter kerstfeest van maken.”