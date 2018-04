Nederlandse dj Nicky Romero over dood Avicii: "Ik hoop dat het geen zelfmoord was" lva

21 april 2018

05u34

Ook Nicky Romero heeft nog geen idee waaraan Avicii vrijdag is gestorven. De Nederlandse dj werkte met de Zweedse dj samen aan nieuw materiaal.

"Iedereen hoopt dat het geen zelfmoord is", zei Nicky in RTL Late Night over het overlijden van zijn collega en vriend Tim Bergling, beter bekend als Avicii. "Het is natuurlijk heel gek om het over hopen te hebben als iemand doodgaat, maar ik hoop dat het niet zijn eigen keuze was."

Bergling kampte met serieuze gezondheidsproblemen, veelal het gevolg van overmatig alcoholgebruik. In 2014 stortte hij in en belandde hij in het ziekenhuis, waar zijn galblaas en blinde darm werden verwijderd. "Ik hoop dat het een soort van natuurlijk was, in plaats van dat hij er zelf voor koos", zei Nicky.

Of de nummers waar hij met Avicii aan werkte nog uitgebracht gaan worden, is nog maar de vraag. Eén lied is voor Nicky heel bijzonder: Heaven, een samenwerking met Coldplay-zanger Chris Martin. "Daarin heeft hij het ook over sterven en naar de hemel gaan." Toen in RTL Late Night een fragment van het nummer werd gedraaid, kreeg Nicky tranen in zijn ogen.

De Nederlander zei "heel dankbaar" te zijn dat hij heeft mogen samenwerken met Avicii. De twee scoorden in 2012 internationaal een hit met I Could Be The One. "Ik heb dankzij hem de kans gekregen om verder te groeien. Ik heb heel veel te danken aan deze jongen, als vriend, maar ook als muzikant."