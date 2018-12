Nederlandse actie voor het goede doel levert slechts 1,3 miljoen euro op SVM

24 december 2018

22u09

Bron: Belga 0 Muziek De 3FM-actie ‘Serious Request: Lifeline’ heeft dit jaar slechts 1.308.889 euro opgebracht voor het Rode Kruis.

Tijdens eerdere edities zaten dj's in een glazen huis terwijl ze verzoeknummers draaiden en zelf niet aten. Dit jaar was er geen glazen huis meer, maar liepen drie dj-duo's vanuit verschillende vertrekpunten door het land naar Utrecht onder de noemer De Lifeline. Ze kwamen op kerstavond in Utrecht aan.

Laagste opbrengst in tien jaar

De opbrengst van de actie gaat niet naar één maar naar drie verschillende goede doelen. Dit jaar waren de thema's: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.

Vorig jaar verzamelde 3FM met het glazen huis in Apeldoorn nog 5,3 miljoen euro. Dat was de laagste opbrengst in tien jaar tijd. In het recordjaar 2012 bracht ‘Serious Request’ nog 13,8 miljoen euro op, het geld diende toen om babysterfte terug te dringen.

17, 3 miljoen voor ‘De Warmste Week’

In Vlaanderen liep ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel op z’n eind. In 2006 begon die als ‘Music for Life’ eveneens met een glazen huis waar de radiopresentatoren een week lang enkel sapjes mochten drinken, en met één goed doel. Sinds 2013 sluiten de presentatoren zichzelf niet meer op en mogen de mensen zelf kiezen welke goede doelen ze steunen. Dit jaar leverde dat een recordbedrag van 17,3 miljoen euro op.

In Franstalig België bracht de benefietactie van RTBF eveneens een recordopbrengst op van ruim 4,9 miljoen euro.