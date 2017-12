Nederlanders plagiëren 'Zuipe!' van Katastroof: Sabam kan niet tussenkomen mvdb

Bron: De Morgen 5 Kos Katastroof: Jos Smos, Stef Bef en Zjuul Krapuul in de Antwerpse Voetgangerstunnel onder de Schelde. Muziek De Antwerpse folkgroep Katastroof is teleurgesteld in Sabam nadat ze bij de auteursrechtenorganisatie tevergeefs een zaak aanhangig maakten. Aanleiding is het nummer 'Narco' van de Nederlandse house-dj's Blasterjaxx. Een Katastroof-fan bracht Jos Smos, Zjuul Krapuul en Stef Bef ter ore dat het nummer wel heel veel weg heeft van hun hit 'Zuipe!' .

40 jaar lid van sabam. Eerste keer dat we vragen onze rechten te verdedigen in een plagiaatzaak.

De Nederlanders die in 2015 op het hoofdpodium van Tomorrowland stonden, werkten voor het vorige maand uitgebrachte nummer samen met de Australische dj en producer Timmy Trumpet. De melodie lijkt plagiaat van 'Zuipe!', de hit waarmee Katastroof (in een danceversie) in 2000 twintig weken stond genoteerd in de Ultratop. Het nummer werd in 1977 geschreven door Rob de Snob en Zjuul Krapuul, en zo ook aangegeven bij Sabam.

“Vreemd, ik dacht dat Sabam de auteursrechten net beschermt”, zegt Stef Bef van Katastroof in De Morgen. “Wij zijn al veertig jaar lid van Sabam, hebben er honderden liedjes in de catalogus steken, maar nu we ze nodig hebben, moeten we het zelf regelen. Wel kunnen ze een musicologisch en niet-bindend onderzoek doen, maar dat zou ons 1.500 euro kosten.”

“Het klopt dat er dossierkosten zijn”, zegt Herman Van Laar van Sabam. “Dat is deels om te vermijden dat mensen met het minste komen aankloppen. In plagiaatsituaties kan Sabam een eerste onderzoek doen, daar hebben we een commissie voor. Maar uiteindelijk kunnen we niet tussenkomen in geschillen tussen leden, dat moet via advocaten en de rechtbank verlopen, of moet men onderling regelen.” Komt nog bij dat Blasterjaxx verbonden is aan de Nederlandse auteursrechtenvereniging Buma/Stemra, waarmee Sabam samenwerkt, met een mogelijk belangenconflict tot gevolg.

Die 1.500 euro ophoesten, gaat Katastroof niet doen. "Iedereen hoort dat Narco op ‘Zuipe!’ lijkt, dus dat betalen we niet”, aldus Stef Bef. “De auteur van ons nummer gaat zich nu informeren bij een advocaat en bij de Nederlandse platenmaatschappij. We hopen op een minnelijke schikking".

Het nummer van Blasterjaxx & Timmy Trumpet heeft de integrale melodie gebruikt voor hun ‘Narco’. "Het enige verschil is dat zij het met een trompet spelen, wij met een oude tin whistle."

"Van ons mag iedereen onze liedjes spelen, maar dan moeten ze wel zo netjes zijn om te zeggen wie het gecomponeerd heeft. We willen erkenning, zeker wanneer zo’n nummer straks ook voor duizenden mensen wordt gespeeld op Tomorrowland. En als daar dan ook een geldelijke vergoeding aan vast hangt, zeggen wij geen nee. (lacht) Dan drinken we dat waarschijnlijk toch op", aldus nog Stef Bef.

Het duo Blasterjaxx ligt onder contract bij het van oorsprong Nederlandse toonaangevende label Spinnin' Records. Dat label werd in september door het Amerikaanse Warner Music overgenomen voor 100 miljoen dollar. De clip van 'Narco' is al meer dan 3,2 miljoen keer op YouTube.

Met deze danceversie stond Katastroof in 2000 maandenlang in de Ultratop.