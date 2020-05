Natalie Imbruglia stelt nieuw album uit tot 2021 MVO

22 mei 2020

13u20

Bron: ANP 0 Muziek Natalie Imbruglia heeft haar nieuwe album uitgesteld tot 2021. De Australische zangeres plaatste onlangs een foto op Instagram dat zij via Zoom bezig was opnames te maken met haar band. Maar het materiaal zal pas volgend jaar aan de wereld worden gepresenteerd, aldus haar platenlabel BMG.

Het gaat om haar zesde album en de eerste plaat met nieuwe eigen werk in twaalf jaar tijd. Haar vierde album, Come to life uit 2009, werd door pers en publiek goed ontvangen. Haar laatste plaat Male uit 2015 bestond uit covers.

Imbruglia trad de afgelopen twee jaar niet meer op; zij beviel vorig jaar op haar 44e van een zoon, Max. De zangeres was heel open over het feit dat zij als alleenstaande vrouw op die leeftijd besloot om door middel van IVF toch zwanger te worden.