Natalia pakt uit met het ultieme WK-lied (en brengt al voorsmaakje)

09 mei 2018

06u44

Bron: Eigen berichtgeving 137 Muziek 'Hear That Sound' (Tunatembea): dat is de titel van het nummer dat Natalia klaar heeft voor het WK. Een opzwepende meezinger die onze Rode Duivels naar de overwinning moet leiden in Rusland. Tunatembea betekent zoveel als 'we walk together' in Swahili. Een knipoog naar haar favoriet Romelo Lukaku, die Congolese roots heeft. "België is een verdeeld land, maar sport en muziek hebben de kracht om te verenigen. Mijn droom is dat deze song dat ook doet."

Wie maakt nu eigenlijk het officiële Belgische WK-lied? Het is ongetwijfeld de meest gestelde vraag van de afgelopen maanden. Rapper Damso, die aanvankelijk het themalied zou maken, werd door de Belgische Voetbalbond afgevoerd wegens vrouwonvriendelijke uitlatingen in zijn songteksten. De druk van de sponsors, met Proximus en AB Inbev op kop, was te groot geworden. Zeker toen naast de Vrouwenraad ook de clubs zich uitspraken tégen Damso. De Voetbalbond verontschuldigde zich uiteindelijk bij wie zich door de keuze beledigd voelde.

Opzwepend

Eén ding werd pijnlijk duidelijk: het WK-lied moet verbinden, niet verdelen. Nadien deden onder meer Steve Tielens en het Antwerpse Partie Plezier nog een gooi naar de titel, zonder succes. Even leek het erop dat er geen officieel WK-lied meer zou komen. Tot Qmusic-dj Vincent Fierens zich ermee ging moeien. Hij lanceerde een oproep die niet in dovemansoren viel. "Het Wereldkampioenschap voetbal in Rusland komt steeds dichterbij, wie zal ons WK-hymne zingen?"

Toen Natalia hoorde dat Qmusic op zoek was naar een nieuw WK-lied, was ze meteen enthousiast en smeet ze zich volledig op een nieuw nummer. "Ik wilde iets opzwepend, iets met veel drums maar ook iets melodieus." Natalia dook de studio in en schreef 'Hear That Sound' (Tunatembea). "Vorig jaar heb ik Congo bezocht. Het was een reis die een onvergetelijke indruk op me heeft achtergelaten. Op een dood moment heeft een ranger me toen enkele woorden Swahili geleerd. Vermits Romelo Lukaku Congolese roots heeft, leek het me geweldig om dat op te nemen in het nummer. Vandaar Tunatembea: we walk together." Stiekem is hij ook haar favoriete speler: "Ik heb het wel voor Lukaku", klinkt het knipogend.

Dankzij papa

Het is een Engelstalige song geworden die als doel heeft te verenigen. "Net als voetbal dat doet in de sportwereld, ben ik er zeker van dat dit nummer mensen zal samenbrengen aan de hand van een opzwepend ritme en een herkenbare tekst." Natalia kreeg de liefde voor voetbal door van haar vader, met wie ze als kind meekeek naar de grote topmatchen. Tegenwoordig deelt ze zelfs haar kinesist met ons nationaal elftal: "Af en toe zie ik wel eens een Rode Duivel passeren bij de revalidatie. Met Dries Mertens heb ik al eens een babbeltje geslagen, echt een schat van een kerel." Haar neefje in Canada is dan weer superfan van Kevin De Bruyne: "Ze delen dezelfde rosse coupe. Echt schattig om te zien."

Allemaal Belg

Voetbal kijken doet ze het liefst in groep. "Dat vind ik zo geweldig aan een WK, het verenigt ons land. Vlaming, Waal, het maakt niet uit. We zijn allemaal Belg. Net als voetbal, brengt muziek mensen samen. Het creëert een band. Dat is ook het thema van mijn nummer: samen naar de overwinning. Ik vind het perfect passen, én Qmusic blijkbaar ook. Zij zijn kei-enthousiast. Het zou dan ook mooi zijn mocht de Belgische Voetbalbond mee zijn schouders zetten onder dit nummer."

Vandaag laat Natalia al een klein stukje horen op de radio. Het volledig nummer maakt ze volgende week woensdag 16 mei bekend. Voor haar nummer heeft ze wel nog de hulp nodig van enkele Qmusic-luisteraars als ‘supporter-backing vocals’. Luisteraars die willen meedoen, kunnen een video van zichzelf opsturen via de Q-app waarin ze ‘We Are The Champions’ van Queen zingen om kans te maken.

Het nummer begint vanaf 1.40 min.