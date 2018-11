Natalia en Jef Neve gaan samen muziek maken MVO

23 november 2018

07u04

Bron: Nieuwsblad 1 Muziek Natalia (37) en Jef Neve (41) staan binnenkort samen op de planken. Ze speelden voor het eerst samen muziek in ‘Gert Late Night’, op de boot van Gert Verhulst, en repeteren momenteel voor een theatershow.

“Benieuwd wat Natalia zal denken wanneer ze hoort wat ik met haar hits heb gedaan”, aldus Neve in Het Nieuwsblad. Inderdaad, een soulzangeres en een jazzpianist klinkt als een vreemde combinatie. “Maar het klinkt héél goed”, menen ze.

“We hebben lang nagedacht over wat we zouden doen. Natalia en ik komen uit heel andere genres, dus we moeten beiden uit onze comfortzone komen. Ik heb de nummers van Natalia opnieuw gearrangeerd volgens mijn eigen stijl, en zij heeft teksten geschreven bij een aantal van mijn composities.”

Van hun 15 concerten zijn er al 3 uitverkocht. “Binnen twee weken komen we voor het eerst samen om te repeteren. Dan pas krijgt Natalia te horen wat ik met haar hits heb gedaan. Ik ben héél benieuwd naar haar on­gezouten mening.”