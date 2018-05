Natalia bouwt jubileumfeestje in de Lotto-Arena DBJ

11 mei 2018

21u15 0 Muziek Dit jaar is het vijftien jaar geleden dat Natalia wereldberoemd werd in Vlaanderen door haar deelname aan 'Idool 2003'. Reden genoeg voor een feestje vindt de souldiva. Dat vindt plaats op vrijdag 2 november in de Antwerpse Lotto-Arena.

Flashback naar het jaar 2003, toen inbellen voor een internetverbinding nog normaal was en Justine Henin en Kim Clijsters de finale speelden van Roland Garros. In de talentenjacht 'Idool' trad een 22-jarig Kempisch meisje aan voor een vierkoppige jury bestaande uit Jan Leyers, Nina De Man, Jean Blaute en Bart Brusseleers. 'Joyful Joyful' uit de film 'Sister Act 2' bracht piepkuiken Natalia Druyts toen a capella. Ze schopte het tot de finale, maar verloor die uiteindelijk nipt van rocker Peter Evrard.

Niet getreurd, want de soulzangeres veroverde de harten van heel Vlaanderen, haalde een platencontract binnen en verkocht in de vijftien jaren nadien meer dan twintig sportpaleizen, vergezeld van onder meer 'The Pointer Sisters' en 'Anastacia'. Die rijkgevulde carrière van vijftien jaar viert de Kempense met 'The Crystal Concert', waarin ze de grootste hits uit haar oeuvre brengt. Tickets zijn te koop vanaf woensdag 16 mei via www.lotto-arena.be of www.teleticketservice.com.