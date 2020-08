Nadat het jaren in een lade lag: ‘vergeten’ eerste album van Ed Sheeran wordt geveild voor 11.000 euro Jana Valcke

17 augustus 2020

17u32 0 Muziek De albums van singer-songwriter Ed Sheeran worden elk wereldwijd zo’n zeven miljoen keer verkocht, maar slechts één superfan zal zijn allereerste album, ‘Spinning Man’, kunnen bemachtigen. Al moet die er wel het reuzebedrag van 11.000 euro voor overhebben.

Het allereerste album van Ed Sheeran (29), dat ‘Spinning Man’ heet, zal volgende maand geveild worden voor maar liefst 11.000 euro. De Britse singer-songwriter schreef het album toen hij pas dertien jaar was en er zouden in totaal wereldwijd slechts 20 stuks van bestaan. Negentien exemplaren zijn in het bezit van Sheeran, maar het twintigste gaf hij lang geleden aan een vriend van familieleden bij wie hij verbleef toen hij nog straatmuzikant was.

Intussen vond de broer van de man, ene Kevin (48) die zijn identiteit niet wil bekendmaken, de gesigneerde cd terug in een lade. Hij gaat hem volgende maand veilen voor het gigantische bedrag van 11.000 euro. “Mijn broer had de cd in een lade gestopt en was het vergeten”, vertelt Kevin. “Ed Sheeran was een kleine, roodharige straatmuzikant. Hij realiseerde zich niet dat hij een van de grootste popsterren ter wereld zou worden.”

Ed Sheeran had het in zijn boek, ‘A Visual Journey’, over dat allereerste album uit 2004. “Er stonden veertien liedjes op die allemaal rijmden. Er zijn twintig exemplaren van, waarvan ik er 19 heb. Ik wil niet dat iemand anders een exemplaar in handen krijgt.” De Britse singer-songwriter voegde er nog aan toe dat het album over zijn eerste liefde Claire ging. Ed Sheeran was dertien toen hij haar leerde kennen. “Het was een heel onschuldige liefde, we hielden enkel elkaars hand vast, maar het duurde behoorlijk lang”, vertelt de zanger. Maar Claire verliet hem en na die liefdesbreuk heeft Sheeran zijn eerste liefdesliedjes geschreven. “Nu ik erop terugkijk, viel het allemaal best mee, maar op dat moment stond mijn hele wereld op instorten”, laat hij weten.

Paul Fairweather van Omega Auctions liet weten dat het album een mijlpaal is in de ontwikkeling van een van de grootste popsterren ter wereld. Sheeran’s latere albums, die ‘+ (Plus)’, ‘x (Multiply)’ en ‘÷ (Divide)’ heten, bereikten allemaal de top in de Britse hitlijsten.

