Nachtgast Steven Van Herreweghe gaat los op eigen nummer SD

19 december 2018

14u07

Bron: VRT 0

Nachtgast Steven Van Herreweghe hield Eva De Roo afgelopen nacht gezelschap in de studio van Music For Life. Luisteraar Joris herinnerde hem eraan dat Steven ergens eind jaren ‘90 een eigen nummer maakte en vroeg of hij dat voor de gelegenheid nog eens kon horen. De boyband Spring werd in het leven geroepen. “Ik moest elke week de Ultratop aankondigen bij Ketnet en ik zei dat ik ook in die top 40 kon terechtkomen. De baas van Ketnet zei dat ik dat dan ook gewoon moest waarmaken”, vertelde Van Herreweghe daarover.