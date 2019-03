Naast vrouwelijke Conchita, is er nu mannelijke WURST: nieuw muzikaal project voor voormalige Eurosong-winnaar SD

08 maart 2019

11u20 2 Muziek Tom Neuwirth (30), beter gekend als zijn alter ego Conchita Wurst, slaat een nieuwe muzikale weg in. Met zijn nieuwe project WURST neemt hij afscheid van de vrouwelijk glam-pop waarmee hij in 2014 het Eurovisiesongfestival won en gaat hij de elektronische toer op.

Eerste single ‘Trash All The Glam’ moet het meteen duidelijk maken. Van nu af aan heeft Neuwirth twee alter ego’s, die elk compleet andere muziek maken. Met WURST benadrukt de zanger zijn mannelijke kant, en brengt hij dansbare elektronische muziek. Volgens Neuwirth kan hij in de teksten ook meer van zichzelf vrijgeven dan hij ooit zou kunnen als Conchita. Onder die naam blijft hij zijn vrouwelijke kant tonen, en brengt hij een mix van glam-pop en rasechte diva-nummers.

In 2014 won Neuwirth het Eurovisiesongfestival met het nummer ‘Rise Like A Phoenix’. Naast zijn nummer viel vooral zijn uiterlijk op. De zanger had zich volledig in vrouwenkleren gehuld, met lange lokken, maar liet opvallend genoeg wel zijn baard staan. Hij vertelde daar toen over: “Sinds mijn veertiende verkleed ik me als vrouw. Heb alles uitgeprobeerd. Maar steeds kwam het verlangen naar een baard terug. Ik wil gewoon een baard. Het staat mooi.” In februari verscheen Neuwirth nog met een kaal hoofd op een feestje. Hij verduidelijkte toen ook dat hij simpelweg een man is die zich als vrouw verkleedt - een dragqueen - en geen transgender. “Wat ik doe is gespeeld, is glamour, niet het echte leven’’, zei hij tegen The Guardian. “Transgender zijn en in het verkeerde lichaam worden geboren, daar is niets glamoureus of makkelijks aan.’’

‘Trash All The Glam’ is nu te koop.