Na Motörhead, Iron Maiden en Kiss heeft Franky De Smet-Van Damme (Channel Zero) nu ook eigen bier

21 maart 2019

15u22 6 Muziek Metalzanger Franky De Smet-Van Damme, bekend van onze nationale metaltrots Channel Zero, heeft zijn eigen bier gelanceerd: de bruine Turbeau Noir. Het is, zoals het een echte metalhead betaamt, een stevig biertje van liefst 8 graden geworden, maar wel een met een zoete afdronk. “Het bier is net als metalmannen zelf: hun uiterlijk verbergt hoe zachtaardig ze zijn.”

Opvallend genoeg bestaat er al een bier genaamd ‘Black Fuel’. Dat donkere abdijbier van liefst 9,5 procent werd genoemd naar het bekendste nummer van Channel Zero en ontwikkeld door brouwerij Enigma uit het Limburgse Heusden-Zolder, waar duidelijk een fan van de band aan het werk is. “Iemand wees mij twee jaar geleden op het bestaan van dat bier en ik dacht meteen: ‘verdikke, ik moest ook al zoiets gedaan hebben’”, aldus De Smet-Van Damme.

Ik drink al mijn hele leven kriekbier, dus ik wou ook graag een zoet bier ontwerpen Channel Zero-frontman Franky De Smet-Van Damme

De metalzanger trok anderhalf jaar geleden met een idee voor een eigen bier naar de West-Vlaamse familiebrouwerij Strubbe. “We zijn een jaar bezig geweest met de ontwikkeling”, legt De Smet-Van Damme uit. “Ik drink al mijn hele leven kriekbier, dus ik wou ook graag iets zoet. Het eindresultaat is een zwaar bier met een verrassend zoete smaak, dankzij bosvruchten.” Dat klinkt als een onverwachte combinatie? “In België vind je inderdaad nog zo geen bieren”, klinkt het.

“Ik ben vervolgens een beetje door toeval in contact gekomen met een drankverdeler uit Wetteren. Die waren meteen enthousiast over de smaak.” Ondertussen wordt het bier al verkocht aan tientallen drankencentrales en cafés. “Het is ondertussen meer dan een fulltime job geworden”, aldus De Smet-Van Damme. “Ik ben er dag en nacht mee bezig. Er komt best wel veel bij kijken.”

Nieuw album Channel Zero

En hoe zit het ondertussen met Channel Zero? “Ik vermoed dat een nieuwe plaat pas voor 2021 zal zijn. Onze gitarist Mikey woont trouwens in Los Angeles, en we kunnen pas muziek schrijven als hij in België is. Ik zie ook niet in waarom we ons moeten haasten. Onze laatste plaat (‘Exit Humanity’, verschenen in 2017) heeft amper aandacht gekregen. Ik vond nochtans dat er een paar sterke nummers op stonden. Soit, soms moet je het leven nemen zoals het komt. Misschien komt het creatieve beest in ons binnenkort wel al los. Ik verveel mij nu alleszins allerminst dankzij mijn bierbrouwactiviteiten.”