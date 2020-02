Na Lady Gaga ook Dua Lipa slachtoffer van hackers LV

01 februari 2020

10u52

Na Lady Gaga zit nu ook 'New Rules'-zangeres Dua Lipa met een beveiligingsprobleem: enkele nummers van haar nog te verschijnen album lekten uit op het internet.

‘Future Nostalgia’, zo heet de nieuwe plaat die Dua Lipa op 3 april uitbrengt. Enkele nummers daarvan kennen we al, zoals ‘Don’t Start Now’ en ‘Future Nostalgia’, maar daar kunnen nu nog drie tracks aan worden toegevoegd. De 24-jarige zangeres werd het slachtoffer van hackers - of ondeugende medewerkers - en zag haar muziek uitlekken op het internet.

De zangeres kan zich alvast troosten met de goede commentaren van haar fans. Op ‘Break My Heart’ worden samples gebruikt uit ‘Need You Tonight’ van INXS, waar luisteraars al erg enthousiast over zijn. Ook ‘If It Ain’t Me’, een samenwerking met voormalig ‘Fifth Harmony’-zangeres Normani, kan op goede kritieken rekenen. Het liedje ‘Physical’ behoorde ook tot het lek, maar die werd vrijdag al officieel de wereld ingestuurd met een videoclip.

Dua Lipa kan zich hiermee aansluiten bij Lady Gaga, want de ‘Pokerface’-zangeres zag haar comebacksingle ook als een lopend vuurtje op het internet verspreiden. Het lied - ‘Stupid Love’ - werd razend enthousiast onthaald en werd zelfs een trending topic op Twitter.