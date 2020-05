Na het ontslag bij JOE: Leen Demaré vanaf dit weekend op Radio Nostalgie TDS

14 mei 2020

12u44

Bron: Nostalgie 26 Muziek “Hopelijk zal ik nog radio kunnen maken, al ben ik realistisch: bij de zenders waar ik zou passen, dringen zich besparingen op.” Leen Demaré (57) klonk weinig hoopvol na haar plotse ontslag bij Joe. Maar kijk, de hemel klaart op, want zaterdag vanaf 16 mei mag ze aan de slag bij Radio Nostalgie, waar ze elke zaterdag en zondag het ochtendblok voor haar rekening zal nemen.

Vanaf zaterdag kunnen luisteraars bij Nostalgie weer genieten van de vertrouwde stem van Leen Demaré. Het programma ‘Leen in de Ochtend’ zal niet alleen warme verhalen serveren, maar ook de ideale soundtrack bij het weekend-ontbijt.

Leen maakte er na haar ontslag geen geheim van dat ze het moeilijk had. “Tot twee weken na mijn laatste uitzending, een bruut afscheid, heb ik verweesd in pyjama rondgelopen”, zei ze. “Ik was een stuk van het meubilair. Ik ben verontwaardigd, laat ik het zo zeggen.” Maar dankzij haar radioterugkeer is Leen, die in het najaar ook een theatertournee plant, er weer helemaal bovenop.

LEES OOK:

Leen Demaré over haar ontslag: “Ik moet mijn stem gebruiken om mijn onvrede te uiten”

Leen Demaré: “Vroeger ging je op café en geraakte je via via aan een job, nu is dat niet meer”