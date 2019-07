Na haar passage op Werchter: Kat Kerkhofs te boeken als DJ KitKat (maar het kost je wel wat) JOBG

18 juli 2019

00u00 0 Muziek Op Rock Werchter speelde ze met manlief Dries Mertens (32) The Brewery plat als DJ KitKat. "Gewoon voor de fun", was dat verrassingsoptreden. Maar het dj-debuut van Kat Kerkhofs (30) werd zó gesmaakt bij het publiek dat ze nadien massaal de vraag kreeg of DJ KitKat ook voor andere feestjes te boeken was. Ook Kat vond haar debuut plezant, dus besluit ze nu een vervolg te breien aan haar dj-carrière.

Op Werchter mixte Kat nummers van de Backstreet Boys, Steve Aoki, Sam Gooris en de Spice Girls vlot aan elkaar. En ook haar toekomstige sets zullen even veelzijdig zijn als de tv-maakster en presentatrice zelf is. "Urban, dance, r&b, stevige rock, Vlaamse klassiekers: ik doe niet aan hokjesdenken, dus ook niet in de muziek", zegt Kat. "Alles kan in mijn sets, zolang de mensen zich maar amuseren!" Haar dj-optredens zullen in de toekomt wel zonder Dries zijn. Op Rock Werchter was hij nog haar 'MC Ciro' - zijn bijnaam in Italië - maar eenmaal het voetbalseizoen weer bezig is, heeft hij nu eenmaal zijn verplichtingen als aanvaller bij Napoli.

DJ KitKat is te boeken bij House Of Entertainment. Prijskaartje: 5.000 euro voor een set van een uurtje. Voor 500 euro extra krijg je er nog eens twee danseressen bovenop.