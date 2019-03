Na geflopte ‘Gasolina’: Josje lost weldra nieuwe single Redactie

30 maart 2019

00u00 0 Muziek Anderhalf jaar na haar eerste solosingle 'Gasolina', die geen enkele hitlijst haalde, komt Josje met nieuwe muziek. De single - opnieuw Nederlandstalig - komt er dit voorjaar nog, en de tekst zal volgens de platenfirma "veel hoogstaander" zijn.

De titel en de releasedatum van Josjes nieuwe nummer blijven nog even geheim, maar de videoclip werd afgelopen week al opgenomen. Bij haar platenfirma Sony Music zeggen ze alvast dat haar nieuwe nummer totaal anders zal klinken dan 'Gasolina', waarmee ze in het najaar van 2017 haar muzikale wedergeboorte vierde. Al viel er niet bepaald veel te vieren, want het nummer haalde geen enkele hitlijst en was amper op de radio te horen. MNM draaide de song af en toe, maar niet in vaste rotatie. Qmusic paste meteen. Enkel Radio 2 stapte mee in het verhaal. "Haar nieuwe nummer is qua genre totaal verschillend van 'Gasolina'", zeggen ze bij Sony Music. "Josje blijft wel in het Nederlands zingen en het is nog steeds pop, maar dan kwalitatiever."

Geen album

Deze week postte Josje een oude foto van zichzelf in de opnamestudio. "Hier ben ik met een bolle buik in de studio om nieuwe muziek in te zingen. Ik had er zin in. Wat een luxe, ik weet het", schreef ze. "Ik denk dat ik juist tijdens mijn zwangerschap eens goed ben gaan nadenken over wat ik nou écht leuk vind om te doen. Zingen is daar een deel van." Ondertussen is dat bolle buikje weg en is Josje de trotse mama van Kamari, haar zoontje dat op Kerstmis ter wereld kwam. Weldra bevalt ze dus van haar 'tweede kindje'. Een album - dat bij de release van 'Gasolina' nochtans aangekondigd werd - komt er nog niet meteen.