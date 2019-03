Na elf jaar nieuw album voor The Cure SD

20 maart 2019

16u06

Bron: NME 0 Muziek De Britse rockgroep The Cure heeft na elf jaar een nieuw album klaar. Dat vertelde zanger Robert Smith (59) in ‘The John Maytham Show’ op de Zuid-Afrikaanse radiozender CapeTalk. Hun laatste album, ‘4:13_Dream’, verscheen in 2008.

“We hebben enkele shows gespeeld, en hebben net voor de eerste keer in tien jaar een nieuw album opgenomen”, vertelde Robert Smith. “Ik doe dit nog steeds voor de juiste redenen.” Echte The Cure-fans zullen niet op hun honger blijven zitten, vertelt de zanger, wiens bekendste nummer, ‘A Forest’, al in 1980 uitkwam. “We behandelen verschillende muzikale genres, maar omdat wij het doen, blijft het zoals ons klinken.” Wanneer de plaat uitkomt, is nog niet duidelijk.

Afgelopen zomer vierden ze hun veertigjarig bestaan met een speciaal verjaardagsconcert in Londen. Op 28 juni staat The Cure op Rock Werchter. Misschien komen er dan al wat nieuwe nummers voorbij.