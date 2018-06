Na een nederlaag in 'The Voice': Vlaamse Shane Hendrix neemt single op met Nicki Minaj SD

08 juni 2018

07u26

Bron: Het Nieuwsblad 1 Muziek De naam Shane Hendrix doet in Vlaanderen wellicht geen belletje rinkelen, maar daar zou wel eens snel verandering in kunnen komen. Shane nam twee jaar geleden deel aan 'The Voice van Vlaanderen', maar geraakte niet tot in de finale. Nu neemt de 21-jarige zanger een single op met superster Nicki Minaj (35).

Sepp Hendrix (zoals hij echt heet) zette zijn eerste stapjes in de muziekwereld in 2009 toen hij deelnam aan 'Eurosong for Kids'. Twee jaar geleden waagde hij opnieuw zijn kans in 'The Voice'. Zijn battle song 'Marvin Gaye' van Charlie Puth ging viraal op YouTube en werd ondertussen meer dan 13 miljoen keer bekeken.

Maar nu lijkt zijn nog prille carrière wel echt in een stroomversnelling te geraken. Eind deze maand brengt de jonge kerel uit Hasselt zijn nieuwe single 'Party Like A Rockstar' uit, waar niemand minder dan Nicki Minaj aan meewerkte. De Amerikaanse ster is een begrip in de rapscene en wordt tot de meest invloedrijke hiphopsterren aller tijden gerekend. Hendrix beseft hoe bijzonder het is dat Minaj, die al tientallen miljoenen platen verkocht, aan zijn nummer meewerkte. “Mijn management legde '­Party Like A Rockstar' aan Minaj voor en naar verluidt was er meteen een klik. Toen ze het nummer hoorde, begon ze er spontaan op te rappen. Ze is dan de studio in­gedoken om haar touch aan het nummer mee te geven”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Het is overigens niet de eerste keer dat Shane Hendrix zijn naam verbindt aan een topartiest. Eerder werkte hij ook al samen met Justin Bieber. De twee maakten een alternatieve versie van 'Hard 2 Face Reality' van Poo Bear.

Hendrix heeft zopas ook een eerste eigen single uitgebracht, 'Sorry I Can't Stay', die inmiddels al op vijf staat in de Belgische iTuneslijst. De single is een samenwerking met de Amerikaanse rapper Genuardi. “Het doet plezier dat mijn Vlaamse fans me niet zijn vergeten, maar intussen slaat het nummer ook in de VS bijzonder aan. Dat merkte ik tijdens een tournee die me van het ­zuiden van Californië tot in New York bracht. Voor het nummer met Nicki Minaj uitkomt, breng ik trouwens nog een andere single uit waarop ik alleen te horen ben. Dat wordt 'It Don’t Matter'.” Niet wat te veel ineens? “We zetten nu veel in de markt om impact te creëren. Als je wil doorbreken in de VS, moet je het meteen goed aanpakken. Je krijgt er maar één kans," klinkt het.