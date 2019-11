Na een jarenlange pauze plots vier nieuwe albums: Akon maakt opgemerkte comeback SDE

03 november 2019

14u06

Bron: Hiphop-n-More/Vice/The Root 0 Muziek Jarenlang was het op muzikaal vlak muisstil rond Akon (46). Na eerdere successen als ‘Lonely’ en ‘Smack That' verdween de Senegalese zanger volledig van het openbare toneel. Of zo lijkt het toch, want op de achtergrond werkte Akon stilletjes aan een betere wereld. En aan nieuwe muziek, want op drie maanden tijd komen er vier kersverse albums uit.

Aakons muzikale carrière begon in de gevangenis. Terwijl hij zijn tijd in de cel uitzat, bedacht Aliaune Damala Bouga Time Bongo Puru Nacka Lu Lu Lu Badara Akon Thiam (zoals de man voluit heet) zich dat hij zich beter op de muziek kon richten. Hij begon dus enkele nummers te schrijven, die uiteindelijk Jerome Foster, een medewerker van platenmaatschappij SRC Records, onder ogen kwam. “We luisterden naar zijn muziek en vonden het geweldig", vertelde Jerome daar later over. “We zeiden tegen elkaar: ‘Deze jongen is echt bijzonder.’ ‘Lonely’ trok meteen mijn aandacht, het is een geweldig nummer. Dus we sprongen op een privévliegtuig naar Atlanta om hem te ontmoeten.”

Foster besloot om eerst ‘Locked Up’ uit te brengen, en daarna pas ‘Lonely’. “Mijn visie was dat we Akon eerst in de straten moesten laten doorbreken, en daarna een cross-over moesten maken, want uiteindelijk is zijn muziek aantrekkelijk voor een breed publiek. ‘Locked Up’ is een plaat voor de straat. Ik dacht dat dat de ideale plaats was voor ons om een fanbase op te starten, wetende dat een nummer als ‘Lonely’, dat commerciëler was, zou volgen.”

Meesterzet

Het bleek een meesterzet. Akon scoorde hit na hit: ‘Smack That’, ‘Right Now (Na na na)’, ‘Sexy Bitch’ ... Het ging zelfs zo ver dat hem gevraagd werd of hij niet bang was dat hij de markt zou verzadigen. “Nee, nooit”, lachte hij. “Dat is eigenlijk wat ik probeer te doen. Ik probeer dit de komende tien jaar vol te houden, tot ik besluit om te ontspannen. Maar ik geloof niet in verzadiging. Dat gebeurt alleen wanneer het geen kwaliteit is, snap je?”

Maar in 2015 kwam er dan toch een einde aan de hitmachine. De laatste singles die Akon uitbracht, waren geen grote successen en dus besloot de muzikant om zelfs zijn afgewerkte vierde album, ‘Stadium’, niet uit te brengen. Tot op vandaag is de plaat nooit verschenen. Vanaf dat moment zette Akon ook zijn muziek op een laag pitje en verdween hij schijnbaar in de anonimiteit.

Maar helemaal verdwijnen deed hij niet. In de luwte werkte Akon verder aan enkele passieprojecten. Zo heb je Akon Lighting Africa. Dat project startte hij in 2014. De Senegalees wil 600 miljoen Afrikanen van elektriciteit voorzien, door lokale ingenieurs te trainen en een netwerk aan zonnepalen te investeren en te onderhouden. In 2020 wil hij 48 landen van zonne-energie hebben voorzien. Dat doet hij dankzij een investering van één miljard dollar van Chinese investeerders.

Dat is echter niet alles. Akon lanceerde in juni ook een eigen cryptomunt: de AKoin. Daarmee wil hij een eigen stad bouwen in Senegal: de Akon Crypto City. De economie van die stad zal helemaal gaan draaien op de AKoin - of dat is toch de theorie. Door gebruik van de munt zou de bevolking zichzelf kunnen verbeteren, en de overheid tegenhouden om die dingen te doen die hen klein houden, klinkt het. Dat al deze inspanningen zich in de luwte afspelen, is een bewuste keuze, vertelt Akon. “Ik wil zoveel mogelijk kunnen bereiken als ik maar kan. Bij mijn energiebedrijf bijvoorbeeld gaat het zo goed dat als de grote energiebedrijven zouden weten wat ik doe, ik heel veel feedback en tegenstand zou krijgen. Omdat je een beroemdheid bent, connecties hebt met zoveel presidenten en zoveel dingen doet, hebben zij ook een eigen agenda. Voor mij gaat het niet om geld, het gaat om energie leveren aan mensen die het nooit gehad hebben. En heel vaak zouden de grote energiebedrijven - wanneer zij de kans hadden gekregen - enkel de focus gelegd hebben op winst. Als ze dus het gevoel hadden gehad dat de mensen er niet voor hadden kunnen betalen, dan hadden ze ook geen reden om er elektriciteit te voorzien. Maar voor mij is het net andersom. Als je elektriciteit voorziet, dan zullen mensen een manier vinden om ervoor te betalen. Mijn doel was gewoon om ervoor te zorgen dat het beschikbaar was.”

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus brengt Akon nieuwe muziek uit. En niet zomaar één single, maar liefst vier nieuwe platen. Op 4 oktober verscheen ‘El Negreeto’, een latin album. Op 18 oktober volgde afrobeat-plaat ‘Akonda’, en een week later - op 25 oktober - verscheen ‘Konneckt’, een r&b-album. En in december verschijnt ‘The Konnection’, waarop Akon samenwerkt met verschillende artiesten. “Het voelt goed, man”, zegt Akon over die comeback. “Weet je, lange tijd zat ik in Africa, waar ik mijn ontwikkelingswerk deed en mijn aandacht richtte op mijn energiebedrijf enzo. Maar om opnieuw muziek te maken, dat blijft een passie. Ik heb het gevoel dat ik al een blauwprint heb gemaakt waarop ik mijn erfenis kan beginnen bouwen, dus nu kan ik opnieuw de muziek maken waar ik van houd.”

En de muzikant weet goed waarom hij muziek maakt. “Muziek is mijn passie, het is het allerbelangrijkste voor mij. Muziek draait voor mij niet om een soort financieel engagement. Het opent deuren en creëert meer mogelijkheden, zeker voor jongeren.” Dat alle platen op zo’n korte tijd uitkomen, vindt hij geen probleem: “Technologie is veranderd. Het draait niet meer om de radio. Het gaat om streamingplatforms. Ik kan nu dit soort platen uitbrengen, en deze grote hoeveelheid nummers, want het publiek staat zelf aan het roer. Het helpt ook om je publiek te leren kennen. Zij beslissen namelijk waar ze naar willen luisteren en wanneer ze dat doen. Het is een compleet ander spelletje dan vijf jaar geleden.”

Akon treedt vanavond op tijdens de MTV EMA’s. Vanaf 21u op MTV.