Na een jaar vol gezondheidsproblemen: zanger van The Fall overleden KD

25 januari 2018

10u12 3 Muziek Mark E. Smith, de zanger van de Britse postpunkband The Fall, is overleden. Hij werd zestig. Smith sukkelde al een hele tijd met zijn gezondheid. De BBC verklaarde hem vorig jaar al eens dood.

Het nieuws van Smiths overlijden wordt bevestigd door zijn label Cherry Red Records. De zanger sukkelde al een hele tijd met zijn gezondheid. The Fall moest z'n Amerikaanse tournee zelfs onderbreken omdat hij in het ziekenhuis lag. Smith bleef vechten tot het laatst. Afgelopen najaar gaf hij een concert zittend in een rolstoel.

Mark E. Smith werd geboren in Salford, Manchester, in 1957. Hij richtte The Fall als tiener op, samen met zijn vrienden Martin Bramah and Tony Friel. De band haalde elf keer de album top 40. Ze werkten o.a. samen met Gorillaz, Inspiral Carpets en Elastica. Tien jaar geleden schreef Smith zijn autobiografie 'Renegade: The Lives and Tales of Mark E. Smith'.

Hij trouwde drie keer. Zijn huidige echtgenote Eleni Poulou, is een ex-lid van The Fall.