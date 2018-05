Na depressie, alcoholverslaving en writer's block: Snow Patrol maakt comeback TDS

24 mei 2018

11u19

Bron: ANP 0 Muziek Snow Patrol is terug met een nieuw album, maar de band dacht meer dan eens dat ze hun laatste concert al hadden gegeven. Zanger Gary Lightbody kampte met een depressie, alcoholverslaving en writer's block.

Hij wilde wel verder, maar alleen met nieuw materiaal. Zo deed hij vijf jaar over het nummer 'Life on Earth'. "Die vijf jaar zijn een marteling geweest. Ik krijg dit lied nooit af, dacht ik eerst. En later: Een hele plaat schrijven lukt me van m'n leven niet meer. En tja, daarna begon de twijfel of het wel zou lukken mijn eigen leven te voltooien'', aldus Lightbody tegen onze collega's van het AD.

Zijn medebandleden hadden lang niet door dat het zo slecht met hem ging. "Gary dronk veel, dat zag ik wel. Maar daar zijn we allemaal best goed in. Over zijn problemen praatte hij niet. En ik vroeg er ook niet naar", bekent toetsenist Johnny McDaid. Toen de frontman uiteindelijk door een oorinfectie niet meer mocht drinken lukte het hem met yoga psychotherapie en medicatie uit het dal te kruipen.

Lightbody noemt hun nieuwe album Wildness 'het beste album dat we ooit gemaakt hebben' en fantaseert over stadionconcerten met Snow Patrol. "Alle ellende heeft ons een extra schild gegeven."