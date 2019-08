Na de wraak van Miley Cyrus: dit zijn de pittigste break up-songs ooit geschreven (en de personen waar ze over gaan) MVO

20 augustus 2019

17u00 1 Muziek Amper zeven maanden na hun huwelijksfeest kondigden Miley Cyrus en acteur Liam Hemsworth hun scheiding al aan. In het nieuwe nummer ‘Slide Away’, refereert de zangeres duidelijk naar hun breuk. Maar zij is lang niet de enige die haar miserie verpakte in een liedje.

Hoewel de 26-jarige Miley niet expliciet zegt dat het nummer is geïnspireerd door haar ex, doet de tekst en de timing van ‘Slide Away’ dat wel vermoeden. “Zet je eroverheen, we zijn geen 17 meer. Ik ben niet meer wie ik was. Je zei dat alles is veranderd. Je hebt gelijk, ik ben nu volwassen”, zingt ze onder meer. En eigenlijk is ze dan nog erg vriendelijk gebleven, want autobiografische break up-songs zijn er in alle gradaties. Hier zijn de beste op een rijtje.

‘Love Will Tear Us Apart Again’ - Joy Division

Ian Curtis, de leadzanger van Joy Division, heeft één van de bekendste break up-songs op zijn naam staan: ‘Love Will Tear Us Apart Again’. Het lied gaat over de inmiddels overleden Curtis en zijn vrouw Deborah, maar ook over het innerlijke conflict dat hij met zich meedroeg. Curtis beroofde zichzelf van het leven in 1980, slechts enkele weken na de release van dit nummer. Het steeds herhaalde “but love, love will tear us apart again” beschreef volgens hem de gemengde gevoelens van plezier en pijn die gepaard gaan met liefde. “Onze wegen scheiden, we kiezen een ander pad”, klinkt het. “En de liefde zal ons verscheuren.”

‘Thank U, Next’ - Ariana Grande

Eén van de meer recente nummers die compleet tot op het bot gaan. Ariana Grande deed haar volledige liefdesgeschiedenis uit de doeken en was daarbij niét bang om namen te laten vallen. “Ik dacht dat ik met Sean zou eindigen, maar hij was geen match. Ik schreef een paar liedjes over Ricky, nu luister ik ernaar en moet ik lachen. Ik ben zelfs bijna getrouwd, en voor Pete ben ik heel dankbaar. Ik wou dat ik dankjewel kon zeggen tegen Malcolm, want hij was een engel.” Grande stapte bijna in het huwelijksbootje met komiek Pete Davidson, maar de verloving werd al snel afgeblazen. Met Malcolm McCormick liep het al helemaal fout. McCormick, beter bekend als rapper Mac Miller, stierf kort na zijn breuk met de popzangeres door een overdosis. In ‘Thank U, Next’ bedankt Ariana haar exen stuk voor stuk, omdat ze haar naar eigen zeggen veel hebben geleerd over het leven en de liefde. Maar de boodschap die daarna volgt is duidelijk: “Volgende!”

‘So What’ - P!nk

P!nk is niet vies van een break up-song meer of minder. De meest grofgebekte was toch wel ‘So What’ (2008), waarin ze de scheiding van haar echtgenoot besprak. Toegegeven, de twee waren even later alweer terug samen, maar Carey Hart en zijn zangeres hebben een woelige geschiedenis achter de rug. Pi!nk windt er geen doekjes om: “Ik neem aan dat ik mijn man kwijt ben, ik weet niet waar hij naartoe is.” Daarmee verwijst ze waarschijnlijk naar geruchten over overspel. “Dus ik ga mijn geld opdrinken, want ik wil zijn huur niet betalen.” Ze maakt het nog af met: “Ik ga mezelf in de problemen werken, ik wil ruzie stoken. En mijn ex wil ruzie stoken.” Toen de videoclip werd opgenomen kon ze alweer met Carey door één deur: hij is te zien in enkele scènes.

In het nummer ‘Blow Me’ (2012) zingt ze dan weer over een relatie die overduidelijk op zijn einde gelopen is. “Ik heb eindelijk genoeg gehad, ik denk dat ik er te veel over heb nagedacht. Jij vindt dat ik te serieus ben, ik denk dat jij een blaaskaak bent. Het leven is hier te kort voor, dus blaas me nog een laatste kusje toe”, zingt ze. “Ik zal onze ruzies niet missen. Ik zal er goed uitzien, iets moois aantrekken en alleen gaan dansen. Ik zal me amuseren, dronken worden en iemand ánders mee naar huis nemen.”

‘We Are Never Ever Getting Back Together’ - Taylor Swift

Het arsenaal aan persoonlijke, pijnlijke break up-liedjes op naam van Taylor Swift is zo goed als eindeloos. “Date haar niet, ze zal een nummer over je schrijven”, grappen haar tegenstanders vaak. En La Swift maakt haar reputatie telkens weer waar. Onder andere John Mayer, Joe Jonas, Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal en Harry Styles moesten er al aan geloven. Gelukkig verhult ze haar gal meestal in een catchy pop-jasje dat het best klinkt in een cabrio op een zomerdag. Zoals in ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, bijvoorbeeld. De titel dekt de lading. Volgens geruchten zou dit nummer toegeschreven zijn aan het adres van Gyllenhaal. “Het gaat over één van mijn vrienden, die gehoord had dat ik weer samen was met één van mijn exen”, legt Swift uit. “Maar dat was helemaal niet zo. Sterker nog, ik was nooit meer van plan om iets met hem te beginnen en ik was het beu dat hij iets anders verkondigde.”

‘Go Your Own Way’ - Fleetwood Mac

Wat is er straffer dan een autobiografisch nummer schrijven over je pijnlijke breuk? Dat nummer samen met je ex schrijven, tiens! ‘Go Your Own Way’ heeft zich intussen ontwikkeld tot een tijdloze monsterhit, maar achter het succes schuilt veel miserie. Lindsey Buckingham, gitarist en zanger van Fleetwood Mac, schreef het nummer voor zangeres Stevie Nicks. Laat dat nu toevallig de vrouw zijn waarvan hij wilde scheiden. “Tijdens het schrijven van ‘Go Your Own Way’ hing er veel angst en haat in de lucht”, aldus drummer Mick Fleetwood. “Het was heel persoonlijk en ook de andere bandleden voelden dat aan.”

“Hij schreef dat ik alleen wilde vertrekken en bij andere mannen wilde zijn”, zei Stevie Nicks er zelf over. “En dat was absoluut niet waar. Elke keer ik die woorden zong op een podium wilde ik naar hem toe rennen en hem de kop inslaan.”

‘Wrecking Ball’ - Miley Cyrus

Liam Hemsworth moet en zal eraan geloven, want ‘Slide Away’ is niet het eerste nummer dat Miley, over hem schreef. In 2013 pakte ze uit met ‘Wrecking Ball’, een lied dat meteen naar de top van elke hitlijst steeg. Ze legt de nodige schuld bij zichzelf, maar is niet mals voor Liam: “Durf niet te zeggen dat ik gewoon ben vertrokken, want ik zal jou altijd willen. Ik kan geen leugen leven, ik voel me alsof ik moet rennen voor mijn leven, maar ik zal jou altijd willen.”

Om verder te gaan met: “Al wat ik wilde was de muren rondom jou slopen, maar alles wat jij deed was mij de vernieling injagen.”

‘Don't Speak’ - No Doubt

No Doubt of niet, er was wel degelijk veel twijfel over ‘Don't Speak’ (1995). Het nummer zou normaal gezien veel vrolijker zijn: een hulde aan de langdurige relatie tussen zangeres Gwen Stefani en haar vriend Tony Kanal. Maar toen haar relatie in het slop belandde, was het hoogtijd voor een nieuwe tekst én een nieuw ritme. “Ik ging samenzitten met mijn broer, Eric, en we waren allebei niet blij met de situatie. Het originele nummer was heel mooi, maar ik kon het gewoon niet meer zingen, dat zou te raar zijn. Een break up-nummer was geboren.”

‘You Oughta Know’ - Alanis Morissette

Volgens haar ex Dave Coulier was het een vriendschappelijke breuk, maar er is niéts vriendschappelijk aan ‘You Oughta Know’, het nummer waarin Alanis hem vraagt of zijn volgende vriendin wel even goed is als zij. Met uitspraken als “Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater?” laat ze niet veel aan de verbeelding over. Ondanks de brutale tekst is het nog steeds één van de meest populaire karaoke-nummers.

‘Someone Like You’ - Adele

Adele schreef dit nummer in samenwerking met muzikant Dan Wilson. “Ze wilde haar eigen liefdesverdriet gebruiken voor de tekst”, legt hij uit. “Ik denk dat ze het op die manier beter kon verwerken.”

In ‘Someone Like You’ mijmert Adele over een verloren liefde die ondertussen al lang iemand anders heeft gevonden en zelfs getrouwd is. Maar ondanks alles komt ze toch scherp uit de hoek: “Het maakt niet uit, ik zal wel iemand anders vinden. Ik wens je alleen het beste toe. Soms blijft het duren in de liefde en soms ook niet.”

‘Cry Me A River’ - Justin Timberlake

Lang voor hij het geluk vond bij Jessica Biel, vonden we Justin Timberlake aan de arm van Britney Spears. Hun relatie eindigde echter in tranen en zo ontstond ‘Cry Me A River’. “You don’t have to say, what you did, I already know, I found out from him”, klinkt het. Zo beweert hij dat hij haar betrapte op overspel. “Je zei dat je van me hield, maar je loog en je verliet me. Nu is het jouw beurt om te huilen.”

Uiteraard zijn er nog veel andere pareltjes op de markt. Beluister onze ultieme break up-playlist op Spotify: