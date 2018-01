Na de overdosis mannen vorig jaar: deze vier knappe dames presenteren het Songfestival 2018 DBJ

15u54 1 Eurovision c Muziek Het vorige Songfestival, in Oekraïne, werd hoogst uitzonderlijk door drie mannen gepresenteerd. Om het goed te maken, zullen in Lissabon vier vróuwen de kandidaten aankondigen.

Filomena, Sílvia, Daniela en Catarina: zo heten de dames die de 63ste editie van het Eurovisiesongfestival zullen presenteren. Van de vier is Daniela Ruah bij ons de bekendste. De Portugees-Amerikaanse speelt al jaren Kensi in de misdaadserie 'NCIS: Los Angeles'.

Sílvia Alberto, die o.a. de Portugese 'Idool', 'Strictly Come Dancing', 'Masterchef', 'Top Chef' en 'Portugal’s Got Talent' presenteerde, is ook host van de preselecties voor het Songfestival. Actrice Filomena Cautela mocht vorig jaar de punten van Portugal meedelen. Catarina Furtado tot slot is één van Portugals meest geliefde televisiegezichten. Vrouwen aan de macht dus, want in het hele gebeuren is geen man te bespeuren. De zet past helemaal in de feministische beweging en biedt ook tegengewicht aan de overdosis mannen vorig jaar in Kiev.

Het Songfestival gaat door op 8, 10 en 12 mei. Ons land stuurt de Leuvense zangeres Laura Groeseneken, die al met Ozark Henry toerde.

De vier dames namen ook een video op.

CBS Daniela Ruaha als special agent Kensi Blye in 'NCIS: Los Angeles'.