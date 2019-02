Na de ellende de erkenning: Ariana Grande staat eindelijk aan de top Jolien Boeckx

21 februari 2019

00u00 0 Muziek Ariana Grande (25) heeft hét record uit de muziekgeschiedenis geëvenaard: in de hitparade neemt ze nu de volledige top 3 in. Sinds The Beatles in 1964 is dat geen enkele artiest nog gelukt. Sterker nog, de Amerikaanse zangeres is de eerste soloartiest ooit die daarin slaagt. Alweer een bewijs dat de Grammy-winnares haar familienaam meer dan waard is.

Amper 1,53 meter groot is ze, maar toch doet Ariana Grande haar familienaam alle eer aan. Met haar hit '7 Rings' staat ze helemaal bovenaan in de Amerikaanse hitparade, meteen gevolgd door 'Break up with Your Girlfriend, I'm Bored' en 'Thank U, Next', ook twee nummers uit haar recentste album. Ariana is de eerste soloartiest uit de muziekgeschiedenis die daarin geslaagd is. "Ik kan niet geloven dat dit écht is. Ik moest zelfs lachen toen ik het te horen kreeg, want ik dacht echt dat iemand dat beeld van de top 100 gefotoshopt had", reageerde de zangeres via Instagram - waar haar account met 145 miljoen volgers ook heel succesvol is.

Het record deelt ze met The Beatles. De Fab Four slaagden er in 1964 in om vijf verschillende weken met 'Can't Buy Me Love', 'Twist and Shout' en 'She Loves You' de top van de hitparade te domineren. Op 4 april 1964 bezette de groep uit Liverpool zelfs de top vijf, met nog 'I Want to Hold Your Hand' en 'Please Please Me'.

"Voor het eerst sinds The Beatles? Huh? Dat is zo gek. Ik wil iedereen bedanken om samen met mij vandaag geschiedenis te schrijven. I love you", schreef ze nog. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, won de zangeres anderhalve week geleden (voor het eerst) ook een Grammy, voor haar album 'Sweetener', dat een half jaar geleden uitkwam.

Nickelodeon

Ariana is op haar 25ste al negen jaar actief in de showbizz. Ze start met een rol als de roodharige Cat Valentine in de komische sitcom 'Victorious' op Nickelodeon. Vier seizoenen lang weet ze zich bekend te maken als actrice. Maar ook haar muzikale passages in de serie gaan niet onopgemerkt voorbij. Al snel volgt er een duet met Mika: 'Popular Song'. Later nog eentje met Chris Brown. Maar de grote wereldwijde doorbraak komt er pas met 'Problem', een samenwerking met de rapster Iggy Azalea. Haar stijl is vanaf dan ook meteen duidelijk: popachtige r&b. Net zoals haar look: 'cat eyes' in combinatie met een strak naar achteren getrokken paardenstaart. De échte Ariana Grande is geboren.

Niet veel later volgen hits als 'Break Free', 'Bang Bang' met Jessie J en Nicki Minaj, 'Love Me Harder' met The Weeknd, 'Dangerous Woman' en 'One Last Time'.

Doelwit van terreur

Ariana's wereld stort in wanneer er na haar concert op 22 mei 2017 in Manchester 22 mensen - onder wie ook kinderen - om het leven komen door een bom van zelfmoordterrorist Salman Abedi. Ariana is "gebroken" en vindt "geen woorden voor deze hel". Ze annuleert dan ook enkele concerten van haar 'Dangerous Woman'-tour, maar put uit alle lieve berichtjes van haar fans - de Arianators - de kracht om het benefietconcert 'One Love Manchester' te geven voor alle slachtoffers. Het nummer 'No Tears Left to Cry' komt er ook speciaal om de slachtoffers te herdenken. Vallen en eens zo krachtig opstaan, heet dat. Al is dat misschien iets té snel, want niet veel later trekt ze zich voor maanden terug: de zangeres krijgt af te rekenen met posttraumatische stress. Dat wordt alleen maar erger wanneer haar ex-vriend, de rapper Mac Miller, in september vorig jaar sterft aan een overdosis. Recenter verbreekt haar verloofde, comedian Pete Davidson, hun relatie abrupt. Een serieuze hap aan tegenslagen om verteerd te krijgen op zo'n jonge leeftijd. Die schrijft Ariana van zich af op haar laatste album 'Thank U, Next'. Meteen ook de start van een nieuw hoofdstuk en goede voornemens: "2018 was het beste jaar van mijn carrière, maar het slechtste van mijn leven", zei Ariana recent in een interview. "Maar als ik 2018 heb kunnen overleven, dan kan ik álles overleven. Al heb ik wel besloten om van 2019 een jaar zonder seks te maken. Voor mij is dat de enige manier om weer gelukkig te worden." Geen nieuwe liefde voor haar dus voorlopig. Maar professioneel staat Ariana Grande ondertussen waar ze moet staan: helemaal bovenaan in de hitlijsten. Met een zware rugzak aan negatieve ervaringen, dat wel. Het jonge huppelende veulen is een zelfzekere volwassen vrouw geworden.

Wie Ariana Grande bij ons aan het werk wil zien: op 30 augustus palmt ze het Sportpaleis in.