Na bijna 20 jaar ruzie: Smashing Pumpkins maakt nieuw album met originele bezetting

14 september 2018

13u14

The Smashing Pumpkins, een bekende groep uit de alternatieve scène van de jaren '90, heeft een album opgenomen in de (bijna volledige) originele bezetting. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt, bijna 20 jaar nadat ze met een felle ruzie gesplit waren.

Het album draagt de titel 'Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.' en zal op 16 november het licht zien. Er is alvast een eerste single gelanceerd: 'Silvery Sometimes (Ghosts)'.

Bandleider Billy Corgan heeft gitarist James Iha en drummer Jimmy Chamberlin voor het eerst sinds het jaar 2000 samengebracht. Ze zullen ook samen een concertreeks plannen waarin ze hun grootste hits zullen brengen. Producer van het nieuwe album is de vermaarde Rick Rubin, die met tal van supersterren uit de rockwereld heeft gewerkt zoals Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Beastie Boys, Adele, Ed Sheeran en Justin Bieber.

Na hun split in 2000 was Billy Corgan albums blijven opnemen onder de groepsnaam Smashing Pumpkins, maar met andere muzikanten naast zich. Bassiste D'arcy Wretzky, die op gespannen voet leefde met Corgan en een drugsprobleem heeft, is niet betrokken bij de reünie. Zij beschuldigt Corgan ervan deze reünie alleen maar te organiseren om er munt uit te slaan.