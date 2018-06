Na bierdouche rapper Lil’ Kleine: deze Vlaamse artiesten maakten het ook al mee Wim Nijsten

26 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Muziek Vijftienduizend euro verdiend voor een optreden van... dertig seconden. Rapper Lil" Kleine (23) stapte na een bierdouche resoluut van het podium. "Groot gelijk!", zeggen Vlaamse artiesten stellig in Dag Allemaal. Als "ervaringsdeskundigen" hebben ze ook tips voor hun Nederlandse collega.

"Ik ga jullie een mop vertellen. Ik sta hier 30 seconden en heb 15.000 euro verdiend." Na die korte mededeling verdween Lil" Kleine zonder boe of bah van het podium in het Nederlandse Hengevelde. De 23-jarige rapper pikte het niet dat het publiek hem bekogelde met bekertjes bier. En de toeschouwers? Die bleven in totale verbijstering achter.

"Je verwacht niet dat een artiest na zo"n korte tijd alweer vertrekt", zegt een aangeslagen woordvoerder van de Zomerfeesten in Dag Allemaal. "Het kan toch niet zijn dat we in Hengevelde geen artiesten met deze bekendheid kunnen boeken zonder dat ze worden overgoten met bier? Het lijkt me niet dat we nog iets van de gage van de zanger terugzien."

Twee jaar geleden overkwam rapper Ronnie Flex in Hengevelde hetzelfde. Drijfnat van het bier vervolgde die toen wel zijn optreden. Maar hoe reageren onze Vlaamse artiesten in een soortgelijke situatie? En áls ze van het podium stappen, zijn zij dan contractueel beschermd?

